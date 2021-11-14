NYT: США скрыли информацию об авиаударах в Сирии, унёсших жизни мирных жителей

Американские военные скрыли информацию об авиаударах в Сирии в 2019 году, унёсших жизни мирных жителей. Как сообщает газета New York Times, тщательного расследования по этому вопросу не проводилось.

Издание уточняет, что речь идёт об атаке в районе города Аль-Багхуз Фавкани в провинции Дейр-эз-Зор, которая произошла 18 марта 2019 года. По данным NYT, сначала американский штурмовик F-15E сбросил на толпу людей одну бомбу весом 500 фунтов (около 226 кг), затем вторую весом две тысячи фунтов (907 кг), а затем и третью. Американский военнослужащий, имя которого не раскрывается, рассказал журналистам, что за этим "с ошеломлённым недоверием" наблюдали в объединённом центре воздушных операций на базе ВВС США Аль-Удейд в Катаре.

NYT пишет, что этот удар стал одним из крупнейших по числу жертв среди мирных жителей за всё время военных операций против ИГИЛ*, но официальные лица США никогда его не признавали.

"Почти на каждом шагу военные предпринимали шаги, скрывающие катастрофический удар", — говорится в статье.

Отмечается, что силы возглавляемой США коалиции с помощью бульдозера сравняли место атаки с землёй и не уведомили о случившемся высшее руководство. Когда NYT направила свои выводы Центральному командованию США (CENTCOM), там впервые признали нанесение ударов и сообщили, что в результате атаки погибло 80 человек. При этом командование заявило, что действия американских военных были оправданны. Там утверждают, что среди убитых — 16 террористов и четверо гражданских лиц. Кем были остальные 60 человек, в CENTCOM затруднились ответить, "отчасти потому, что женщины и дети в "Исламском государстве"* иногда брались за оружие".

Ранее газета The Guardian сообщила, что жертвами атак США в рамках "войны с террором" стали 22 тысячи мирных жителей. Как утверждают аналитики, наиболее смертоносными стали 2003 и 2017 годы, когда были убиты от пяти до 5,5 тысячи человек.