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Хакеры взломали электронную почту ФБР

По предварительным данным, речь идёт о внешней учётной записи, которая использовалась для обмена и передачи несекретной информации.

13 ноября, 22:03

Фото © Pixabay

Хакеры в субботу, 13 ноября, взломали систему электронной почты ФБР. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление бюро.

"Это текущая ситуация, и в настоящее время мы не можем предоставить какую-либо дополнительную информацию", — цитирует агентство заявление ФБР.

Проект Spamhaus, занимающийся отслеживанием спама и связанных с ним киберугроз, уточняет, что злоумышленники со взломанной почты разослали десятки тысяч писем с предупреждением о возможной кибератаке.

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По предварительным данным, речь идёт о внешней учётной записи, которая использовалась для обмена и передачи несекретной информации.

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Ранее сообщалось, что хакеры украли личные данные мировых лидеров, звёзд Голливуда и миллиардеров из базы данных ювелирного дома Graff Diamonds. Среди потерпевших бывший президент США Дональд Трамп, футболист Дэвид Бекхэм, шейх Дубая Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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