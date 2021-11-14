Хакеры взломали электронную почту ФБР
По предварительным данным, речь идёт о внешней учётной записи, которая использовалась для обмена и передачи несекретной информации.
Фото © Pixabay
Хакеры в субботу, 13 ноября, взломали систему электронной почты ФБР. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление бюро.
"Это текущая ситуация, и в настоящее время мы не можем предоставить какую-либо дополнительную информацию", — цитирует агентство заявление ФБР.
Проект Spamhaus, занимающийся отслеживанием спама и связанных с ним киберугроз, уточняет, что злоумышленники со взломанной почты разослали десятки тысяч писем с предупреждением о возможной кибератаке.
По предварительным данным, речь идёт о внешней учётной записи, которая использовалась для обмена и передачи несекретной информации.
Ранее сообщалось, что хакеры украли личные данные мировых лидеров, звёзд Голливуда и миллиардеров из базы данных ювелирного дома Graff Diamonds. Среди потерпевших бывший президент США Дональд Трамп, футболист Дэвид Бекхэм, шейх Дубая Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум.
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