Хакеры взломали электронную почту ФБР

Хакеры в субботу, 13 ноября, взломали систему электронной почты ФБР. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление бюро.

"Это текущая ситуация, и в настоящее время мы не можем предоставить какую-либо дополнительную информацию", — цитирует агентство заявление ФБР.

Проект Spamhaus, занимающийся отслеживанием спама и связанных с ним киберугроз, уточняет, что злоумышленники со взломанной почты разослали десятки тысяч писем с предупреждением о возможной кибератаке.

По предварительным данным, речь идёт о внешней учётной записи, которая использовалась для обмена и передачи несекретной информации.