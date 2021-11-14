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Валттери Боттас выиграл спринт на Гран-при Сан-Паулу "Формулы-1"

Россиянин Никита Мазепин из команды "Хаас" занял последнее, 20-е место.

13 ноября, 21:19

Фото © formula1.com

Финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас стал победителем спринтерской гонки Гран-при Сан-Паулу — 19-го этапа "Формулы-1".

Второе место занял Макс Ферстаппен из Нидерландов, выступающий за "Ред Булл", третье — испанец Карлос Сайнс из "Феррари". Партнёр Боттаса по "Мерседесу" британец Льюис Хэмилтон из-за нарушения регламента в квалификации стартовал последним и на финише оказался пятым.

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Россиянин Никита Мазепин из "Хааса" занял последнее, 20-е место. Строчкой выше расположился его напарник, немец Мик Шумахер.

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Основная гонка состоится 14 ноября. Её начало в 16:00 мск.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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