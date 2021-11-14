Валттери Боттас выиграл спринт на Гран-при Сан-Паулу "Формулы-1"

Второе место занял Макс Ферстаппен из Нидерландов, выступающий за "Ред Булл", третье — испанец Карлос Сайнс из "Феррари". Партнёр Боттаса по "Мерседесу" британец Льюис Хэмилтон из-за нарушения регламента в квалификации стартовал последним и на финише оказался пятым.