У Мазепина пока нет результатов в "Формуле-1", зато скандалов хоть отбавляй Наш единственный представитель в "королевской" гоночной серии вновь оказался героем скандальных новостей. Пока он чаще влипает в неприятности, чем демонстрирует достойные результаты на трассе. Фото © Instagram / nikita_mazepin

На этой неделе российский пилот команды "Формулы-1" "Хаас" Никита Мазепин снова появился в скандальной хронике. СМИ сообщили, что нашего спортсмена выгнали из ночного клуба в Мексике. Уточнялось, что россиянин отправился в клуб после очередного Гран-при вместе с британским гонщиком команды "Уильямс" Джорджем Расселлом и тестовым пилотом "Ред Булла" тайцем Александром Албоном. В заведении у Мазепина возник конфликт с охраной, завершившийся якобы не в пользу россиянина.







Журналисты всё неправильно поняли

В социальных сетях даже было опубликовано видео инцидента. Впрочем, позднее выяснилось, что дело обстояло совсем не так, как его преподнесли журналисты. Задачей Мазепина было забронировать столик для чествования одного из инженеров "Хааса", решившего покинуть команду. При этом оказалось, что клуб был зарезервирован представителями команды "Ред Булл" для собственной вечеринки, а Никиты и других членов "Хааса" в списке приглашённых не было.

Mazepin antreando con Albon y Russell en México.



pic.twitter.com/WKBBFKw50s — 【 AlertaF1 】 #BrazilGP🇧🇷 (@AlertaF1) November 9, 2021

— Их не пускали в клуб, не найдя фамилий в списках. Никита спустился к входу и объяснил про бронь стола и договорённости с командой "Ред Булл" по этому поводу. В итоге всех пустили внутрь, и ребята пробыли в заведении пару часов, а потом спокойно отправились в отель. Ни о каких конфликтах не было даже речи. Неясно, почему на основе непонятного видео журналистами делаются такие заключения, — разъяснил ситуацию представитель Мазепина.

Прокомментировал эпизод в ночном клубе и сам 22-летний спортсмен. По его словам, охрана просто не хотела пускать в помещение одного из представителей "Хааса". Россиянину удалось в беседе с охранниками за несколько минут изложить суть вопроса, и проблема была полностью ликвидирована.

— Конечно, никого ниоткуда не выгоняли. Просто я был расстроен из-за ухода одного из инженеров, поэтому пригласил всех членов команды в клуб. К сожалению, одного из сотрудников не пускали. За три или четыре минуты я разъяснил ситуацию, после чего всех пустили. И вечеринка получилась очень хорошей. Мы там провели ещё несколько часов, — сказал Мазепин.

И пусть на этот раз сообщения СМИ оказались банальной уткой, поверить в них было очень легко. Проводящий в "Формуле-1" свой первый сезон россиянин пока не добился больших успехов на трассе — за 18 гонок он не набрал ни одного очка, а лучшим его результатом стало 14-е место на Гран-при Азербайджана. Зато сын миллиардера (основного владельца компании "Уралхим") Дмитрия Мазепина уже многократно становился участником разнообразных скандалов.

Скандальное видео с девушкой

Достаточно вспомнить, что буквально через неделю после того, как Мазепин перешёл в "Хаас", на его странице в "Инстаграме" появилось видео, в котором россиянин, находясь в пассажирском кресле автомобиля, трогает за грудь сидящую сзади девушку. Позднее ролик был удалён, но пользователи социальных сетей успели распространить видео и подвергли россиянина жёсткой критике.

На портале Сhange.org даже появилась петиция с призывом лишить Мазепина места в команде "Хаас". Впрочем, она не имела большого успеха. Почти за год её подписало менее 50 тысяч человек.



Мазепин сразу же извинился за появившуюся в его инстаграме запись. Он признал, что видео могло кого-то обидеть, и пообещал, что случившееся станет для него хорошим уроком и подобное никогда не повторится.





— Хотел бы принести извинения за неподобающее поведение и факт публикации видео в соцсетях. Приношу извинения за то, что мог кого-то обидеть, и за то, что своими действиями поставил команду "Хаас" в затруднительное положение. Как гонщик "Формулы-1" я должен придерживаться более высоких стандартов. Признаю, что своими действиями многих подвёл. Обещаю, что случившееся станет для меня уроком и подобное больше не повторится, — заявил Мазепин.

Снятая на видео девушка — модель из Венесуэлы Алма Дель Карибе — заявила, что сама опубликовала ролик в аккаунте спортсмена. Она объяснила, что давно знакома с российским гонщиком и полностью доверяет ему, а выложенное видео назвала глупой шуткой. Тем не менее скандал был невероятно громким. Международная федерация автоспорта (FIA) и руководство "Формулы-1" публично осудили Мазепина за выложенное видео. В команде "Хаас" не стали делать публичных заявлений, а вынесли россиянину выговор за закрытыми дверями. При этом президент FIA Жан Тодт отметил, что в случае повторения подобного скандала будут очень серьёзные последствия.

Драка и видео с вечеринки в день траура

Если копнуть чуть глубже, можно найти и другие упоминания Никиты в новостных сводках в связи с его не самым благопристойным поведением. Так, в апреле 2016 года спортсмен был дисквалифицирован на одну гонку в "Формуле-3" за нападение на британца Каллума Айлотта. Тогда совсем ещё юному россиянину не понравилось, что соперник во время тренировки испортил ему быстрый круг. В результате представителю Великобритании досталось несколько ударов в лицо.

В 2018 году гонщик выложил в "Инстаграме" видео о том, как он отдыхает на одной из вечеринок. При этом публикация совпала с днём траура по погибшим в шахте "Уралкалия" в Соликамске. Трагедия унесла жизни девяти горняков. Естественно, что на долю Никиты выпало немало критики за необдуманный и неуместный пост. В ответ он заявил, что видео было снято раньше трагедии.



Развороты и конфликты с соперниками

В ходе нынешнего сезона Мазепин больше всего запомнился своими авариями и многочисленными разворотами на трассе. Болельщики даже придумали каламбур — "Мазеспин". В этом слове объединены фамилия гонщика и его склонность к разворотам ("спин" — "разворот" по-английски). Перед одним из Гран-при руководитель "Хааса" Гюнтер Штайнер даже вручил россиянину волчок под названием "Мазеспин".

Кроме того, Мазепин регулярно портит выступления конкурентам. В ходе свободных и квалификационных заездов он далеко не всегда уступает дорогу более быстрым гонщикам, хотя это положено делать. В связи с этим канадец Лэнс Стролл из команды "Астон Мартин" как-то даже показал Никите средний палец, а босс команды "Мерседес" Тото Вольф жаловался на россиянина дирекции гонки.

В мае на этапе в Испании Мазепин впервые преклонил колено перед гонкой, однако заявил, что сделал это не в поддержку акции Black Lives Matter ("Жизни темнокожих важны"), а в память о жертвах Великой Отечественной войны. Многие болельщики "Формулы-1" расценили это как откровенное неуважение к борьбе с расизмом, а некоторые обвинили россиянина в плохом отношении к темнокожим людям.

— Это была одноразовая акция с моей стороны. Я посчитал очень важным выразить уважение в таком виде к тем людям, которые погибли во время Великой Отечественной войны, их почти 30 миллионов, — отмечал пилот.

Очень непростые отношения сложились у Мазепина с партнёром по "Хаасу" Миком Шумахером. Они постоянно конфликтуют. Например, в ходе Гран-при Нидерландов россиянин и немец не смогли договориться, кто едет первым в квалификации, и в итоге испортили быстрый круг четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля из команды "Астон Мартин". В самой гонке пилоты столкнулись на первом круге, из-за чего Шумахер повредил переднее антикрыло.

Несмотря на не самые выдающиеся результаты, команда "Хаас" продлила контракт с Мазепиным на следующий сезон. Хотелось бы пожелать молодому гонщику, чтобы его фамилия появлялась в новостях в связи с успехами на трассе, а скандалы остались в прошлом.

Авторы Роман Фейгин