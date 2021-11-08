Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики "Формулы-1"
Таким образом, пилот "Ред Булла" оторвался в личном зачёте от Льюиса Хэмилтона.
Нидерландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен стал победителем 18-го этапа "Формулы-1" — Гран-при Мексики. Гонка состоялась на автодроме имени братьев Родригес в Мехико.
Второе место занял британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса", третье — партнёр Ферстаппена мексиканец Серхио Перес. Стоит отметить, что голландец стартовал третьим, но на финише опередил своего главного конкурента на 16,555 секунды. Лучший круг показал финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас, стартовавший с поула. Однако это не помогло ему показать сколько-нибудь приемлемый результат — напарник Хэмилтона стал лишь 15-м.
Россиянин Никита Мазепин, выступающий за "Хаас", занял 18-ю позицию — последнюю среди тех, кто финишировал. Его партнёр Мик Шумахер не закончил гонку. Следующий этап "Формулы-1" пройдёт в Бразилии 12–14 ноября. На данный момент первое место занимает Ферстаппен, имея 312,5 очка. Хэмилтон второй — 293,5 очка. В Кубке конструкторов "Формулы-1" на первом месте "Мерседес" — 478,5. На очко меньше у "Ред Булла".
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