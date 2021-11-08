Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики "Формулы-1"

Таким образом, пилот "Ред Булла" оторвался в личном зачёте от Льюиса Хэмилтона.

Нидерландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен стал победителем 18-го этапа "Формулы-1" — Гран-при Мексики. Гонка состоялась на автодроме имени братьев Родригес в Мехико.

Второе место занял британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса", третье — партнёр Ферстаппена мексиканец Серхио Перес. Стоит отметить, что голландец стартовал третьим, но на финише опередил своего главного конкурента на 16,555 секунды. Лучший круг показал финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас, стартовавший с поула. Однако это не помогло ему показать сколько-нибудь приемлемый результат — напарник Хэмилтона стал лишь 15-м.