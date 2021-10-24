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Регион
Опубликовано 24 октября 2021, 02:10

Квалификацию Гран-при США "Формулы-1" выиграл Ферстаппен

Фото © Instagram / maxverstappen1

Фото © Instagram / maxverstappen1

Российский пилот Никита Мазепин занял в соревнованиях лишь двадцатое место.

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен занял первое место по итогам квалификации Гран-при США. Соревнования проходили в рамках 17-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Второй результат показал британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон (отставание 0,209 секунды), третьим стал мексиканец Серхио Перес из "Ред Булл" (+0,224). Финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас занял четвёртое место в квалификации и начнёт гонку с девятой позиции.

Российский пилот "Хааса" Никита Мазепин занял в квалификации 20-е место. Его партнёр по команде немец Мик Шумахер стал 19-м.

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А ранее Лайф рассказывал, что мошенники начали красть данные карт через фейковые сайты с трансляциями "Формулы-1". Эксперты советуют пользователям смотреть спортивные события только через официальные ресурсы и тщательно проверять интернет-порталы.

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Артем Порвин
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