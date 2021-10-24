Эксперт не исключил продления "коронавирусных каникул" в России

В России могут продлить нерабочие дни, которые вводили из-за ситуации с коронавирусом. Основатель и генеральный директор НЦ молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев подчёркивает, что сейчас каждая восьмая смерть от ковида в мире приходится на Россию.

"Правительство объявило каникулы с 30 октября по 7 ноября. Но вероятно, что они будут продлены. Потому что минимальный срок, после которого будет заметен спад, — это минимум две недели. Столько нужно, чтобы переломить тренд", — сказал Андрей Исаев в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что для пущего эффекта также необходимо нарастить темп вакцинации. В качестве примера привёл европейские страны, где зачастую от ковида вакцинировано свыше 80% населения, сейчас там начинают делать прививки детям и подросткам.

"Пока мы не придём к такому показателю, уровень заболеваемости останется таким, каким был на этой неделе: каждая восьмая смерть от ковида в мире пришлась на Россию, в то время как в стране живёт только 1/57 часть населения земного шара", — заключил Исаев.