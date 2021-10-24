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Эксперт не исключил продления "коронавирусных каникул" в России

По его мнению, чтобы всплеск заболеваемости и смертности от ковида пошёл на спад, нужно минимум две недели.

23 октября, 22:45
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

В России могут продлить нерабочие дни, которые вводили из-за ситуации с коронавирусом. Основатель и генеральный директор НЦ молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев подчёркивает, что сейчас каждая восьмая смерть от ковида в мире приходится на Россию.

"Правительство объявило каникулы с 30 октября по 7 ноября. Но вероятно, что они будут продлены. Потому что минимальный срок, после которого будет заметен спад, — это минимум две недели. Столько нужно, чтобы переломить тренд", — сказал Андрей Исаев в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что для пущего эффекта также необходимо нарастить темп вакцинации. В качестве примера привёл европейские страны, где зачастую от ковида вакцинировано свыше 80% населения, сейчас там начинают делать прививки детям и подросткам.

"Пока мы не придём к такому показателю, уровень заболеваемости останется таким, каким был на этой неделе: каждая восьмая смерть от ковида в мире пришлась на Россию, в то время как в стране живёт только 1/57 часть населения земного шара", заключил Исаев.

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Лайф напоминает, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября. Некоторые регионы уже приняли такие решения.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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