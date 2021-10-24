Врач рассказала, стоит ли прививаться от гриппа на фоне роста заболеваемости ковидом

В этом году помимо коронавируса россиянам угрожают и другие инфекционные заболевание, при сочетании которых ковид может протекать в более тяжёлой форме. Как говорят врачи, лечить при этом придётся комплексно от обеих болезней.

Как пишут "Известия", в прошлом году в связи с пандемией в России была снижена регистрация и лабораторная диагностика респираторных вирусных инфекций. Однако возбудители никуда не делись.

"Сейчас ситуация по сравнению с прошлым годом ещё не до конца понятна: есть отдельные случаи вируса гриппа A (H3N2), подобные небольшие вспышки выявлялись и летом, например в детских лагерях и домах отдыха. Но всё это в какой-то степени связано и с гипердиагностикой, то есть пристальным поиском тех или иных вирусов", — говорит руководитель лаборатории этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии имени Д.И. Ивановского Елена Бурцева.

Специалист напоминает, что симптомы ковида и гриппа хоть и не значительно, но отличаются. В условиях пандемии для эффективной диагностики следует обратиться к врачу. Тем более, как предупреждает инфекционист, врач высшей категории София Русанова, болеющий гриппом человек заразен уже в инкубационном периоде, то есть когда он ещё даже не совсем знает, что заболевает. Она советует обязательно прививаться, чтобы избежать тяжёлого течения объединённых болезней.

"Для того чтобы выработался иммунитет, нам нужны как минимум две-три, а лучше четыре недели. Сейчас активность (гриппа. — Прим. ред.) крайне низкая, вспышек в коллективах нет, эпидемического подъёма именно гриппа пока нет, поэтому сейчас очень хорошее время сделать прививку от гриппа", — отмечает Елена Бурцева.