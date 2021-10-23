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Учёные предупредили об опасности для глаз при нехватке витамина D

Чтобы восполнить этот пробел и поберечь здоровье зимой, следует употреблять яйца, жирную рыбу и грибы.

23 октября, 19:01
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Синдром сухого глаза, для которого характерны постоянная сухость и раздражение слизистой, возникает в результате дефицита витамина D. Об этом сообщает Daily Express.

Отмечается, что "солнечный витамин" защищает от потери зрения, при этом предотвращая возрастные заболевания, связанные с глазами. Вместе со снижением уровня витамина в организме уменьшается количество слёзной жидкости, вследствие чего и появляется синдром сухого глаза.

"Синдром сухого глаза — это широко распространённое заболевание, возникающее в тех случаях, когда вырабатывается недостаточное количество слёзной жидкости или когда слёзная жидкость слишком быстро испаряется", — объяснила Национальная служба здравоохранения Великобритании.

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При этом синдроме ощущается жжение, покалывание или зуд в глазах. Вместе с тем прослеживается чувствительность к яркому свету, покраснение слизистой, её консистенция может стать вязкой. Кроме того, могут начать слезиться глаза, а "из-за чрезмерной сухости слизистой глаза" зрение становится нечётким.

По результатам исследования, проведённого в 2019 году, чтобы повысить эффективность глазных капель при синдроме сухого глаза, следует принимать витамин D. Его можно получить от солнечного света летом или же зимой, употребляя в пищу яйца, жирную рыбу и грибы.

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Ранее медики назвали главные симптомы и опасность избытка витамина D. Как оказалось, вещество приносит организму не только пользу. Наличие болей в спине, а также повышенное артериальное давление могут быть первыми звоночками при интоксикации данным макроэлементом.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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