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В Петербурге ужесточат ковидные ограничения в нерабочие дни

Предоставлять услуги продолжат аптеки и точки с продовольственными товарами, а также театры и музеи, но с ограничениями.

23 октября, 18:48
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Власти Санкт-Петербурга из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с 30 октября по 7 ноября приостанавливают работу заведений общественного питания, а также магазинов с непродовольственными товарами. Об этом сообщает администрация города.

Свою работу продолжат лишь магазины с продуктами и аптеки. Кроме того, посетителей не будут пускать в фитнес-центры, бассейны, аквапарки, океанариумы, на аттракционы и другие объекты развлечения и досуга, а попасть в музеи и театры можно будет только при наличии QR-кода или справки о медотводе.

В Петербурге некоторые магазины переведут на QR-коды

В Петербурге некоторые магазины переведут на QR-коды

Также запрещается пользоваться водными видами транспорта и проводить торжественные регистрации браков. Приостанавливается работа салонов красоты (кроме парикмахерских), косметических салонов, спа-салонов, массажных салонов, соляриев, а также предоставление банных и ветеринарных услуг (за исключением экстренной ветеринарной помощи). Граждане не смогут посетить библиотеки, детские игровые комнаты и развлекательные центры.

Кроме того, с 1 ноября в Петербурге QR-коды будут необходимы для посещения мероприятий и общественных мест. Новые правила начнут действовать в два этапа. При этом они не распространяются на детей и подростков до 18 лет.

Ранее жёсткие ограничения из-за эпидемиологической ситуации были введены в Москве, где с 28 октября по 7 ноября закроют кафе, фитнес-клубы, кинотеатры. Работу продолжат аптеки, продуктовые магазины, больницы и поликлиники, а также театры и музеи.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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