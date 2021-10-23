Архив с пытками в тюремной больнице под Саратовом был продан за $2 тысячи

Ещё одно уголовное дело о незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну, возбуждено правоохранительными органами. Речь идёт о слитом бывшим заключённым программистом Сергеем Савельевым видеоархиве. Как выяснилось, материалы с пытками осуждённых в саратовской тюремной больнице проекту Gulagu.net он не просто передал, а продал. Дело возбудили ещё в начале октября.

"Это не шпионаж и не госизмена, но файлы относились к сведениям для служебного пользования, носили гриф секретности и не предназначались для публичного распространения", — сообщил RT источник в силовых структурах.

По данным собеседника, файлы правозащитникам Савельев продал за 2 тысячи долларов. Средства были перечислены через сервис электронных платежей. Уточняется, что сливший архив айтишник, которого сейчас ищут правоохранители, нарушил условие условно-досрочного освобождения.