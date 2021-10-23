Архив с пытками в тюремной больнице под Саратовом был продан за $2 тысячи
Выяснилось, что причастный к сливу видеоматериалов разыскиваемый программист нарушил условия УДО.
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Ещё одно уголовное дело о незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну, возбуждено правоохранительными органами. Речь идёт о слитом бывшим заключённым программистом Сергеем Савельевым видеоархиве. Как выяснилось, материалы с пытками осуждённых в саратовской тюремной больнице проекту Gulagu.net он не просто передал, а продал. Дело возбудили ещё в начале октября.
"Это не шпионаж и не госизмена, но файлы относились к сведениям для служебного пользования, носили гриф секретности и не предназначались для публичного распространения", — сообщил RT источник в силовых структурах.
По данным собеседника, файлы правозащитникам Савельев продал за 2 тысячи долларов. Средства были перечислены через сервис электронных платежей. Уточняется, что сливший архив айтишник, которого сейчас ищут правоохранители, нарушил условие условно-досрочного освобождения.
Ранее Лайф сообщал, что МВД объявило в розыск слившего архив с пытками в тюремной больнице под Саратовом. Согласно карточке, мужчина "разыскивается по статье УК РФ", однако, в рамках какого именно дела, не указывается.
Напомним, ранее в Сети появилось видео с издевательствами над заключённым, который содержался в саратовской больнице. ФСИН начала проверку, которая находится на особом контроле руководства ведомства. После этого в Кремле призвали проверить запись, а СК возбудил уголовное дело. Следствие взял под контроль глава регионального управления ведомства. Виновным грозит до десяти лет за решёткой. 6 октября было возбуждено ещё четыре уголовных дела по фактам пыток осуждённых в тюремной больнице в Саратовской области.
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