В Сети появились новые видео с пытками заключённых

Проект Gulagu.net опубликовал новые видео с пытками и изнасилованиями заключённых в российских колониях, среди которых фигурирует и белгородская, где находится актёр Михаил Ефремов.

Помимо записей из Белгородской области демонстрируются кадры из исправительных колоний на Камчатке и в Забайкалье, а также из саратовской туберкулёзной больницы № 1 УФСИН.