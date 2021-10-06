В Сети появились новые видео с пытками заключённых
Записи, как утверждают правозащитники, сделаны в исправительных колониях на Камчатке и в Забайкалье, а также в Белгородской области.
Фото © ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY
Проект Gulagu.net опубликовал новые видео с пытками и изнасилованиями заключённых в российских колониях, среди которых фигурирует и белгородская, где находится актёр Михаил Ефремов.
Помимо записей из Белгородской области демонстрируются кадры из исправительных колоний на Камчатке и в Забайкалье, а также из саратовской туберкулёзной больницы № 1 УФСИН.
Напомним, Следственный комитет уже возбудил уголовное дело из-за видео с надругательством над заключённым в саратовской тюремной больнице. Следствие взял под контроль глава регионального управления СК РФ. Виновным грозит до десяти лет за решёткой.
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