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В Сети появились новые видео с пытками заключённых

Записи, как утверждают правозащитники, сделаны в исправительных колониях на Камчатке и в Забайкалье, а также в Белгородской области.

6 октября, 10:43
<p>Фото © ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY</p>

Фото © ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY

Проект Gulagu.net опубликовал новые видео с пытками и изнасилованиями заключённых в российских колониях, среди которых фигурирует и белгородская, где находится актёр Михаил Ефремов.

Помимо записей из Белгородской области демонстрируются кадры из исправительных колоний на Камчатке и в Забайкалье, а также из саратовской туберкулёзной больницы № 1 УФСИН.

Следком проверяет новые сообщения о пытках заключённых в Саратовской области

Следком проверяет новые сообщения о пытках заключённых в Саратовской области

Напомним, Следственный комитет уже возбудил уголовное дело из-за видео с надругательством над заключённым в саратовской тюремной больнице. Следствие взял под контроль глава регионального управления СК РФ. Виновным грозит до десяти лет за решёткой.

СМИ: Глава УФСИН по Саратовской области подал в отставку

СМИ: Глава УФСИН по Саратовской области подал в отставку

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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