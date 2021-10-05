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СМИ: Глава УФСИН по Саратовской области подал в отставку

Пока официальных подтверждений этой информации нет. Также неизвестно, связано ли это с расследованием информации о пытках заключённого в больнице.

5 октября, 17:25
<p>Алексей Федотов. Фото © Сайт УФСИН по Саратовской области</p>

Алексей Федотов. Фото © Сайт УФСИН по Саратовской области

Глава управления ФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подал в отставку. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Неизвестно, связано ли это с появившимися видеозаписями пытки заключённого. На данный момент полковник внутренней службы находится в отпуске с последующим увольнением. Официально эта информация пока не подтверждена.

В Кремле призвали проверить видео с пытками заключённого в Саратове

В Кремле призвали проверить видео с пытками заключённого в Саратове

Напомним, в Сети появилось видео с издевательствами над якобы заключённым, который содержался в больнице. ФСИН уже проводит проверку, которая находится на особом контроле руководства ведомства.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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