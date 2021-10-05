СМИ: Глава УФСИН по Саратовской области подал в отставку
Пока официальных подтверждений этой информации нет. Также неизвестно, связано ли это с расследованием информации о пытках заключённого в больнице.
Алексей Федотов. Фото © Сайт УФСИН по Саратовской области
Глава управления ФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подал в отставку. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Неизвестно, связано ли это с появившимися видеозаписями пытки заключённого. На данный момент полковник внутренней службы находится в отпуске с последующим увольнением. Официально эта информация пока не подтверждена.
Напомним, в Сети появилось видео с издевательствами над якобы заключённым, который содержался в больнице. ФСИН уже проводит проверку, которая находится на особом контроле руководства ведомства.
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