СМИ: Глава УФСИН по Саратовской области подал в отставку

Глава управления ФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подал в отставку. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Неизвестно, связано ли это с появившимися видеозаписями пытки заключённого. На данный момент полковник внутренней службы находится в отпуске с последующим увольнением. Официально эта информация пока не подтверждена.