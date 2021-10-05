Создателя "Мужского государства" могут обвинить в экстремизме

Главу движения "Мужское государство" могут привлечь к ответственности за создание экстремистского сообщества, если организацию признают таковой. Об этом сообщил председатель московской коллегии адвокатов "Тер-Акопов и партнёры" Георгий Тер-Акопов в беседе с РИА "Новости".

Эксперт отметил, что считает "в принципе возможным" заведение уголовного дела об организации экстремистского сообщества на участников и создателей движения, если его признают экстремистским. При этом собеседник агентства подчеркнул, что для этого организация не обязательно должна быть зарегистрирована юридически.

"Если создаётся какая-либо явно экстремистская организация, никто не говорит о том, что она должна быть в обязательном порядке зарегистрирована, если она существует де-факто. У неё есть организатор, есть люди, выполняющие те или иные организационные функции, она ведёт какую-то организованно направленную в своём понимании борьбу", — сказал Тер-Акопов.

Юрист отметил, что создателю движения по статье об организации экстремистского сообщества может грозить от шести до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности.

Напомним, нижегородская прокуратура потребовала запретить "Мужское государство". Дело уже передано судье, однако на данный момент дата заседания не назначена.