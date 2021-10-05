Создателя "Мужского государства" могут обвинить в экстремизме
По словам эксперта, организация не обязательно должна быть зарегистрирована юридически, чтобы её могли признать экстремистской.
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Главу движения "Мужское государство" могут привлечь к ответственности за создание экстремистского сообщества, если организацию признают таковой. Об этом сообщил председатель московской коллегии адвокатов "Тер-Акопов и партнёры" Георгий Тер-Акопов в беседе с РИА "Новости".
Эксперт отметил, что считает "в принципе возможным" заведение уголовного дела об организации экстремистского сообщества на участников и создателей движения, если его признают экстремистским. При этом собеседник агентства подчеркнул, что для этого организация не обязательно должна быть зарегистрирована юридически.
"Если создаётся какая-либо явно экстремистская организация, никто не говорит о том, что она должна быть в обязательном порядке зарегистрирована, если она существует де-факто. У неё есть организатор, есть люди, выполняющие те или иные организационные функции, она ведёт какую-то организованно направленную в своём понимании борьбу", — сказал Тер-Акопов.
Юрист отметил, что создателю движения по статье об организации экстремистского сообщества может грозить от шести до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности.
Напомним, нижегородская прокуратура потребовала запретить "Мужское государство". Дело уже передано судье, однако на данный момент дата заседания не назначена.
"Мужское государство" известно своими националистическими взглядами. Сторонники движения неоднократно устраивали травлю в Сети и атаковали различные заведения, которые делали рекламу с представителями ЛГБТ или темнокожими людьми. Так, в августе этого года атаке подверглась сеть ресторанов "Тануки", которая была вынуждена обратиться в правоохранительные органы из-за ложных сообщений о минировании заведений в Москве. Представители "Тануки" считают, что массовую атаку анонимов на их сеть устроило движение "Мужское государство" и лично его лидер Владислав Поздняков. Историю комментировали даже в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что если имеют место быть какие-либо нарушения закона, то правоохранители должны реагировать.
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