Правоохранители пресекли деятельность экстремистов "Нурджулара" в Московском регионе

Правоохранители пресекли в Московском регионе деятельность экстремистской организации "Нурджулар"*, вербовавшей в свои ряды студентов. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа".

"По имеющейся информации, функционеры указанной организации предпринимали активные попытки создания многоуровневой системы продвижения своей радикальной идеологии на территории России. В этих целях они подбирали и вербовали новых участников в первую очередь из среды студенческой молодёжи Москвы", — говорится в релизе.

Отмечается, что после отбора людей отправляли для подготовки в религиозные центры в одну из зарубежных стран. Члены экстремистской организации также методически обеспечивали и координировали ячейки, действовавшие в регионах РФ.

Сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму МВД России во взаимодействии с работниками ФСБ задокументировали проведение более 250 собраний ячейки по изучению идеологических основ организации, а именно литературы, внесённой в федеральный список экстремистских материалов. Кроме того, по 14 адресам проведены обыски, задержано несколько подозреваемых. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Организация деятельности экстремистской организации".

Ранее Лайф рассказывал, что ФСБ накрыла ячейку террористов "Хизб ут-тахрир"* в Москве и Подмосковье. Её участники действовали на основании доктрины создания так называемого всемирного халифата.