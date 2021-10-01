В Черкесске предотвратили теракт, готовившийся по указанию боевиков ИГИЛ

Кадры задержания сторонника террористов. Видео © ЦОС ФСБ РФ

ФСБ предотвратила теракт в Карачаево-Черкесии, который готовился по указанию боевиков ИГИЛ*. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

"Федеральной службой безопасности в городе Черкесске Карачаево-Черкесской Республики предотвращён террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных органов. Задержан осуществлявший его подготовку по указанию боевиков ИГИЛ житель Кабардино-Балкарской Республики 2001 года рождения", — отметили в ЦОС.

Уточняется, что сторонник террористической организации признался, что планировал взорвать силовиков. У него изъяли компоненты и инструменты для изготовления самодельного взрывного устройства, а в телефоне обнаружили переписку с членами террористических структур, в которой раскрываются преступные намерения. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к теракту" и "Участие в деятельности террористической организации". Как передаёт ТАСС, молодой человек арестован.

Ранее Лайф рассказывал, что в 18 регионах России задержали 48 подпольных оружейников. У них найдены автоматы, пистолеты-пулемёты и гранаты, а также несколько тысяч патронов различного калибра.