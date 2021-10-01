Саакашвили заявил, что вернулся в Грузию спустя 8 лет

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что уже находится на территории страны. Об этом он сообщил утром 1 октября на своей странице в "Фейсбуке".

"Доброе утро, Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет", — написал Саакашвили на грузинском языке.

Мнение людей в комментариях по поводу возвращения политика в страну разделились. Некоторые приветствовали такое решение экс-президента и попросили его сделать страну "опять демократической и процветающей", а кто-то отметил, что толку от присутствия Саакашвили будет мало, "одни разговоры". При этом большое количество пользователей осудили действия политика, напомнив о его амбициозных планах на Украине.

Ранее Саакашвили заявил, что купил билет до Грузии на 2 октября. В этот день в стране состоятся выборы в местные органы власти.