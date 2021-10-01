Саакашвили заявил, что вернулся в Грузию спустя 8 лет
Бывший президент страны ранее сообщал, что купил билет на 2 октября — день выборов в местные органы власти.
Михаил Саакашвили. Фото © Facebook / Mikheil Saakashvili
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что уже находится на территории страны. Об этом он сообщил утром 1 октября на своей странице в "Фейсбуке".
"Доброе утро, Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет", — написал Саакашвили на грузинском языке.
Мнение людей в комментариях по поводу возвращения политика в страну разделились. Некоторые приветствовали такое решение экс-президента и попросили его сделать страну "опять демократической и процветающей", а кто-то отметил, что толку от присутствия Саакашвили будет мало, "одни разговоры". При этом большое количество пользователей осудили действия политика, напомнив о его амбициозных планах на Украине.
Ранее Саакашвили заявил, что купил билет до Грузии на 2 октября. В этот день в стране состоятся выборы в местные органы власти.
Напомним, Саакашвили покинул Грузию в 2013 году за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого против него возбудили четыре уголовных дела, по некоторым из которых его заочно приговорили к тюремным срокам. Весной 2015 года Саакашвили стал губернатором Одесской области Украины. Однако в 2017-м указом тогдашнего президента Незалежной Петра Порошенко со скандалом был выслан из страны. До этого у Саакашвили отобрали украинский паспорт, а погранслужба запретила ему въезд на территорию государства до 2021 года. Однако в 2019-м занявший пост президента Украины Владимир Зеленский отменил указ своего предшественника и вернул Саакашвили гражданство. В 2020 году он стал главой исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины.
Комментариев: 0