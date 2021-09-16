Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал бывшего президента Михаила Саакашвили наркоманом. Он заявил, что об этом свидетельствуют выступления политика.

"Мы видели многих правителей-наркоманов, таких как Саакашвили. Он по-прежнему активно употребляет наркотики, и его онлайн-выступления доказывают это. В зависимости от дозы иногда повышается его тон, иногда снижается", — приводит слова Гарибашвили издание Ambebi.GE.

Заявление было сделано на фоне приближающихся местных выборов, которые состоятся 2 октября. Саакашвили обещает к этой дате вернуться на родину, несмотря на грозящий ему в стране арест. Однако оппозиция пытается организовать "мирное возвращение" Саакашвили.