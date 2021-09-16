"Активно употребляет": Премьер-министр Грузии назвал Саакашвили наркоманом
Политик утверждает, что в зависимости от дозы принятых веществ у экс-лидера страны меняется тон.
Фото © Facebook / Михаил Саакашвили
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал бывшего президента Михаила Саакашвили наркоманом. Он заявил, что об этом свидетельствуют выступления политика.
"Мы видели многих правителей-наркоманов, таких как Саакашвили. Он по-прежнему активно употребляет наркотики, и его онлайн-выступления доказывают это. В зависимости от дозы иногда повышается его тон, иногда снижается", — приводит слова Гарибашвили издание Ambebi.GE.
Заявление было сделано на фоне приближающихся местных выборов, которые состоятся 2 октября. Саакашвили обещает к этой дате вернуться на родину, несмотря на грозящий ему в стране арест. Однако оппозиция пытается организовать "мирное возвращение" Саакашвили.
Ранее Саакашвили назвал туристов из России виновными в распространении ковида в Грузии. По мнению политика, власти страны до сих пор пускают через границу инфицированных людей с поддельными справками.
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