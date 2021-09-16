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"Активно употребляет": Премьер-министр Грузии назвал Саакашвили наркоманом

Политик утверждает, что в зависимости от дозы принятых веществ у экс-лидера страны меняется тон.

16 сентября, 15:18
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=318154386346832&set=pb.100044568183561.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Михаил Саакашвили</a></p>

Фото © Facebook / Михаил Саакашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал бывшего президента Михаила Саакашвили наркоманом. Он заявил, что об этом свидетельствуют выступления политика.

"Мы видели многих правителей-наркоманов, таких как Саакашвили. Он по-прежнему активно употребляет наркотики, и его онлайн-выступления доказывают это. В зависимости от дозы иногда повышается его тон, иногда снижается", — приводит слова Гарибашвили издание Ambebi.GE.

Заявление было сделано на фоне приближающихся местных выборов, которые состоятся 2 октября. Саакашвили обещает к этой дате вернуться на родину, несмотря на грозящий ему в стране арест. Однако оппозиция пытается организовать "мирное возвращение" Саакашвили.

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Ранее Саакашвили назвал туристов из России виновными в распространении ковида в Грузии. По мнению политика, власти страны до сих пор пускают через границу инфицированных людей с поддельными справками.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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