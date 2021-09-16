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Цена на газ в Европе рухнула ниже 750 долларов

В течение дня стоимость голубого топлива недолгое время была на уровне 853,5 доллара.

16 сентября, 15:05

Фото © ТАСС / Igor Kralj / PIXSELL

Газ в Европе продолжает дешеветь. Согласно данным торгов на лондонской бирже ICE, стоимость топлива упала ниже 750 долларов за тысячу кубометров.

Цена октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на 17:07 мск находилась на уровне 747 долларов за тысячу кубометров. В течение дня стоимость топлива составляла 853,5 доллара. Таким образом, за день газ в Европе подешевел на 13%.

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Напомним, 9 сентября газ в Европе подорожал до 700 долларов. 14 сентября цена на топливо пробила отметку в $800, 15 сентября стоимость газа впервые в истории достигла $900, но к концу дня снова рухнула. Котировки в течение дня достигали пика в 963,9 доллара. При этом эксперт спрогнозировал рост цен на газ в Европе до $1000 за тысячу кубометров.


Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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