Цена на газ в Европе рухнула ниже 750 долларов

Газ в Европе продолжает дешеветь. Согласно данным торгов на лондонской бирже ICE, стоимость топлива упала ниже 750 долларов за тысячу кубометров.

Цена октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на 17:07 мск находилась на уровне 747 долларов за тысячу кубометров. В течение дня стоимость топлива составляла 853,5 доллара. Таким образом, за день газ в Европе подешевел на 13%.