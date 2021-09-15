Эксперт спрогнозировал рост цен на газ в Европе до $1000 за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе может вырасти до тысячи долларов за тысячу кубометров, но радоваться этому не стоит. Опасность высокой стоимости голубого топлива в том, что она может в любую минуту упасть, сказал Лайфу президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль.

"Наша средняя цена, которая была последние годы, — это 220–240 долларов. Здесь большую роль играет психологический фактор. Дело в том, что зима прошлая напугала западноевропейцев тем, что ситуация может сложиться неблагоприятно. Поэтому сейчас раздолье для спекулянтов, они повышают эту цену, желая заработать", — пояснил специалист.