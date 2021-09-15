Эксперт спрогнозировал рост цен на газ в Европе до $1000 за тысячу кубометров
Собеседник Лайфа при этом отметил, что в данном вопросе что-то предрекать очень сложно, особенно с учётом спекулятивных факторов.
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Цена на газ в Европе может вырасти до тысячи долларов за тысячу кубометров, но радоваться этому не стоит. Опасность высокой стоимости голубого топлива в том, что она может в любую минуту упасть, сказал Лайфу президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль.
"Наша средняя цена, которая была последние годы, — это 220–240 долларов. Здесь большую роль играет психологический фактор. Дело в том, что зима прошлая напугала западноевропейцев тем, что ситуация может сложиться неблагоприятно. Поэтому сейчас раздолье для спекулянтов, они повышают эту цену, желая заработать", — пояснил специалист.
По словам Шмаля, давать прогнозы в данном вопросе очень сложно, особенно с учётом спекулятивных факторов. Стоимость газа может подняться до тысячи долларов через два часа, а может и никогда. Но с психологической точки зрения это очень большая сумма, добавил собеседник Лайфа.
Напомним, отметку в 700 долларов газ преодолел ещё 9 сентября, подорожав на 100 долларов меньше чем за неделю. Уже 14 сентября цена на топливо пробила отметку в $800, а сегодня, 15 сентября, стоимость газа впервые в истории достигла $900.
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