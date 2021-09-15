Менеджеры самых популярных российских артистов рассказали kp.ru о гонорарах звёзд за выступления на свадьбах и юбилеях. Ценник начинается от одного миллиона рублей, причём "лидерами" по суммам оказались не хайповые рэперы, а хитмейкеры всех застолий.

Так, директор Алишера Моргенштерна рассказал, что музыкант споёт на дне рождения или на свадьбе за пять миллионов рублей "плюс райдеры". Они добавят серьёзные расходы, только если предполагается перелёт к месту концерта, — организатор должен купить билеты для команды рэпера в экономклассе, а для звезды — в бизнес-классе.

Джиган исполнит свой топовый хит осени "На чиле" на частном мероприятии за 1,2 млн рублей. Неожиданно бюджетным оказался хип-хоп-исполнитель Элджей, он возьмёт за мини-выступление один миллион рублей, а вот Баста зачитает "Сансару" не менее чем за четыре миллиона.

Востребованных поп-музыкантов — Полину Гагарину, Сергея Лазарева, Светлану Лободу и Диму Билана — ждут на частных вечеринках люди среднего возраста, готовые отдать за выступление артистов от четырёх до шести миллионов рублей.

А вот более возрастная аудитория предпочитает отдыхать под песни главных хитмейкеров всех застолий — Григория Лепса и Стаса Михайлова. Выступление этих артистов обойдётся дороже всего — от шести до семи миллионов рублей.

Артур Пирожков споёт и "перетанцует" своих слушателей на частном мероприятии за гонорар в размере от трёх до четырёх миллионов рублей. За эту же сумму готовы устроить мини-дискотеку Любовь Успенская, "Руки Вверх" и Artik&Asti, а хиты Рыжего из "Иванушек интернешнл" и Зиверт можно услышать на дне рождения за два миллиона. Примерно в этой же ценовой категории — вечеринки в компании Стаса Костюшкина, Джонни, Niletto, Клавы Коки, Hammali&Navai, Славы, Наташи Королёвой, Владимира Преснякова, Владимира Кузьмина, Теоны Контридзе — от полутора до двух с половиной миллионов рублей.