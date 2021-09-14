Певица Zivert вернула Аркадию Укупнику $12 тысяч за сорванный корпоратив в Турции

Певица Юлия Зиверт (Zivert) вернула Аркадию Укупнику 12 тысяч долларов за отменённый концерт. Артистка должна была выступить на корпоративе в турецком городе Бодрум, но в последний момент передумала. Договор между сторонами был подписан ещё в декабре 2020 года.