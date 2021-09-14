Певица Zivert вернула Аркадию Укупнику $12 тысяч за сорванный корпоратив в Турции
Сторонам удалось договориться после того, как продюсер обратился к "звёздному" юристу Александру Добровинскому.
Фото © Instagram / _zivert
Певица Юлия Зиверт (Zivert) вернула Аркадию Укупнику 12 тысяч долларов за отменённый концерт. Артистка должна была выступить на корпоративе в турецком городе Бодрум, но в последний момент передумала. Договор между сторонами был подписан ещё в декабре 2020 года.
Согласно данным Mash, Аркадий Укупник, выступающий продюсером бодрумского концерта, обратился к юристу Александру Добровинскому, в результате сторонам всё-таки удалось договориться о возвращении певицей гонорара за сорванный 40-минутный корпоратив.
Выступление в Турции, которое певица Zivert отменила в последний момент, должно было состояться 14 июня этого года. Певица не захотела ждать подготовки самолёта и отказалась от выступления. В то время певица уже получила свой гонорар. Позднее Лайф узнал, сколько миллионов задолжала звезда за несостоявшийся концерт, а адвокат организаторов мероприятия напомнил артистке о необходимости соблюдать условия подписанного соглашения.
Комментариев: 0