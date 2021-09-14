Кулеба рассказал об "идеальном" слабом месте Украины
Министр посетовал на то, что страна недостаточно инвестировала в укрепление своих рубежей.
Фото © Facebook / Dmytro Kuleba
Северная граница является "идеальным слабым местом" Украины, о чём напомнили новые соглашения по вопросам интеграции между Россией и Белоруссией и совместные военные учения двух стран "Запад-2021". Об этом заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.
По его словам, граница, проходящая через лесную полосу, болотистую местность и зону отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, "идеально" подходит для вторжения диверсионных групп.
"Сейчас у нас есть проблема, потому что мы недостаточно инвестировали в укрепление границы", — сказал министр в интервью газете The Independent.
Также он отметил, что российско-белорусские манёвры около украинских границ позволяют предположить, чего можно ожидать в будущем.
Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что власти Соединённых Штатов Америки готовы к защите Украины от "российской агрессии". Однако американские военные настроены не так решительно. В Пентагоне предсказали "разрушение мира" в случае конфликта США с Россией. Там отметили, что Штаты никогда не должны вступать в войну с РФ и КНР.
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