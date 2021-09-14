Кулеба рассказал об "идеальном" слабом месте Украины

Северная граница является "идеальным слабым местом" Украины, о чём напомнили новые соглашения по вопросам интеграции между Россией и Белоруссией и совместные военные учения двух стран "Запад-2021". Об этом заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.

По его словам, граница, проходящая через лесную полосу, болотистую местность и зону отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, "идеально" подходит для вторжения диверсионных групп.

"Сейчас у нас есть проблема, потому что мы недостаточно инвестировали в укрепление границы", — сказал министр в интервью газете The Independent.

Также он отметил, что российско-белорусские манёвры около украинских границ позволяют предположить, чего можно ожидать в будущем.