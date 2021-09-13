Экс-глава СБУ раскрыл стратегию Киева в случае войны с Россией

Экс-глава Службы безопасности Украины генерал-полковник Игорь Смешко в эфире телеканала "Украина 24" раскрыл, как Киев будет "обороняться" в случае военного конфликта с Россией. Военный отметил, что власти Незалежной не исключают, что на страну якобы нападут одновременно с трёх направлений и "зажмут в клещи".

При этом Смешко отметил, что у армии Киева нет союзников. Он подчеркнул, что Украина должна придерживаться "глубоко эшелонированной" тактики.

"Не нужно говорить мантры, что у нас мощная противовоздушная оборона и мы сможем против ВКС Российской Федерации быть на равных, это неправда", — добавил генерал-полковник.