Экс-глава СБУ раскрыл стратегию Киева в случае войны с Россией
По словам генерал-полковника, Незалежная должна придерживаться "глубоко эшелонированной" тактики. При этом он отметил, что у армии страны нет союзников.
Фото © Shutterstock
Экс-глава Службы безопасности Украины генерал-полковник Игорь Смешко в эфире телеканала "Украина 24" раскрыл, как Киев будет "обороняться" в случае военного конфликта с Россией. Военный отметил, что власти Незалежной не исключают, что на страну якобы нападут одновременно с трёх направлений и "зажмут в клещи".
При этом Смешко отметил, что у армии Киева нет союзников. Он подчеркнул, что Украина должна придерживаться "глубоко эшелонированной" тактики.
"Не нужно говорить мантры, что у нас мощная противовоздушная оборона и мы сможем против ВКС Российской Федерации быть на равных, это неправда", — добавил генерал-полковник.
Как рассказывал Лайф, ранее в Киеве заявили, что Украина "в состоянии новой — третьей мировой — войны". По мнению вице-премьера Незалежной, семь лет назад мир был един в оценке событий в этой стране, однако затем Россия добилась обратного.
Комментариев: 0