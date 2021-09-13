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Экс-глава СБУ раскрыл стратегию Киева в случае войны с Россией

По словам генерал-полковника, Незалежная должна придерживаться "глубоко эшелонированной" тактики. При этом он отметил, что у армии страны нет союзников.

13 сентября, 14:58
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Экс-глава Службы безопасности Украины генерал-полковник Игорь Смешко в эфире телеканала "Украина 24" раскрыл, как Киев будет "обороняться" в случае военного конфликта с Россией. Военный отметил, что власти Незалежной не исключают, что на страну якобы нападут одновременно с трёх направлений и "зажмут в клещи".

При этом Смешко отметил, что у армии Киева нет союзников. Он подчеркнул, что Украина должна придерживаться "глубоко эшелонированной" тактики.

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"Не нужно говорить мантры, что у нас мощная противовоздушная оборона и мы сможем против ВКС Российской Федерации быть на равных, это неправда", — добавил генерал-полковник.

Как рассказывал Лайф, ранее в Киеве заявили, что Украина "в состоянии новой — третьей мировой — войны". По мнению вице-премьера Незалежной, семь лет назад мир был един в оценке событий в этой стране, однако затем Россия добилась обратного.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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