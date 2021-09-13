"Просвещение" приостановило выпуск учебника по английскому, где дети нашли ссылку на порносайт

Издательство "Просвещение" приостановило выпуск и распространение учебника по английскому языку, где была опубликована ссылка на порносайт, сообщает ТАСС. В компании рассказали, что в центре скандала оказалось учебно-методическое пособие, которое неоднократно проходило государственную экспертизу.

"На текущий момент электронный формат учебника уже исправлен и доступен по ранее приобретённым ссылкам. Принято решение о приостановке издания и распространения текущей печатной версии учебника", — уведомило издательство журналистов, добавив, что оно со своей стороны обратилось в Роскомнадзор с просьбой заблокировать указанный в иллюстрации ресурс на территории страны.

Ранее Лайф сообщал, что в Петербурге шестиклассник обнаружил в учебнике по английскому языку ссылку на порносайт. На одной из картинок мелким шрифтом написан адрес ссылки, при переходе на которую попадаешь на одностраничный ресурс для взрослых. Там продемонстрированы три пикантные фотографии, порнорассказ и видеоролик. Правда, последний, как выяснили журналисты, не носил сексуального подтекста: на нём мужчина и женщина танцуют сальсу.