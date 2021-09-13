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Шестиклассник нашёл ссылку на порносайт в учебнике английского

По некоторым данным, интернет-ресурс несколько раз менял владельцев и изначально был посвящён конференции людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

13 сентября, 13:46

Фото © Pikabu

В Петербурге шестиклассник обнаружил в учебнике по английскому языку весьма неожиданный контент. Дело в том, что на одной из страниц книги была размещена ссылка на порносайт. Об этом рассказала мать подростка.

"Сегодня мой 12-летний сын сказал мне: "Мам, у меня есть кое-какая информация, но мне неловко говорить об этом". То, что он рассказал и показал мне, вогнало меня в ступор", — написала женщина на портале Pikabu.

Фото © Pikabu

Фото © Pikabu

Камбербэтч появился на обложке украинского учебника по литературе

Камбербэтч появился на обложке украинского учебника по литературе

В самом начале учебника на странице с яркой надписью "Кто ты?" внизу на одной из картинок мелким шрифтом написан адрес ссылки, при переходе на которую попадаешь на одностраничный порносайт. Там продемонстрированы три пикантные фотографии, порнорассказ и видеоролик.

Как пишет "Фонтанка", вышеупомянутый интернет-ресурс несколько раз менял владельцев и изначально был посвящён конференции людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

В итальянском учебнике Украину назвали российским регионом

В итальянском учебнике Украину назвали российским регионом

А ранее в учебнике украинского языка тоже нашли ссылку на порносайт. Изначально она должна была вести на страничку администрации одного из городов, но потом стала переадресовывать на сайт с интимным содержанием.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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