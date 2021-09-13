Шестиклассник нашёл ссылку на порносайт в учебнике английского

В Петербурге шестиклассник обнаружил в учебнике по английскому языку весьма неожиданный контент. Дело в том, что на одной из страниц книги была размещена ссылка на порносайт. Об этом рассказала мать подростка.

"Сегодня мой 12-летний сын сказал мне: "Мам, у меня есть кое-какая информация, но мне неловко говорить об этом". То, что он рассказал и показал мне, вогнало меня в ступор", — написала женщина на портале Pikabu.

Фото © Pikabu

В самом начале учебника на странице с яркой надписью "Кто ты?" внизу на одной из картинок мелким шрифтом написан адрес ссылки, при переходе на которую попадаешь на одностраничный порносайт. Там продемонстрированы три пикантные фотографии, порнорассказ и видеоролик.

Как пишет "Фонтанка", вышеупомянутый интернет-ресурс несколько раз менял владельцев и изначально был посвящён конференции людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.