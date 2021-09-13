Мальчик из дома насмерть отравившихся москвичек попал в больницу из-за энтеровируса
Сейчас с несовершеннолетним уже всё в порядке, врачи выписали его из медицинского учреждения.
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Мальчик, которого увезли в больницу из дома на Совхозной улице в Москве, где отравилась семья, попал туда из-за вирусной инфекции. Об этом сообщила его мама Юлия.
"У него никакого отравления. Брали кровь на токсичность, у него кровь чистая", — приводит её слова телеканал "360".
По мнению женщины, 11-летний сын мог занести энтеровирус грязными руками. А вот этиленгликоля, который стал причиной смерти 61-летней женщины и её внучки после покупки арбуза в соседнем супермаркете, в организме мальчика не нашли. Сейчас школьник чувствует себя хорошо, его уже выписали из больницы.
Напомним, в Москве бабушка и внучка насмерть отравились, предположительно, арбузом из магазина. После случившегося "Магнит", где семья купила ягоду, был закрыт, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека". Роспотребнадзор пока не выявил связи между смертельным отравлением бабушки и внучки и состоянием их соседей, которых увезли в больницу с похожими симптомами. Состояние третьей пострадавшей, которая ела арбуз (матери девочки), тем временем стабилизировалось и оценивается как средней степени тяжести.
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