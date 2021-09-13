Мальчик из дома насмерть отравившихся москвичек попал в больницу из-за энтеровируса

Мальчик, которого увезли в больницу из дома на Совхозной улице в Москве, где отравилась семья, попал туда из-за вирусной инфекции. Об этом сообщила его мама Юлия.

"У него никакого отравления. Брали кровь на токсичность, у него кровь чистая", — приводит её слова телеканал "360".

По мнению женщины, 11-летний сын мог занести энтеровирус грязными руками. А вот этиленгликоля, который стал причиной смерти 61-летней женщины и её внучки после покупки арбуза в соседнем супермаркете, в организме мальчика не нашли. Сейчас школьник чувствует себя хорошо, его уже выписали из больницы.