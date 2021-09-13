Стали известны результаты экспертизы арбуза, которым насмерть отравились москвички

В арбузах, которые изъяли из квартиры на Совхозной улице в Москве, где насмерть отравились 61-летняя женщина и её внучка, и из магазина "Магнит", обнаружены следы вещества для дезинсекции. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по столице.