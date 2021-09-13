Стали известны результаты экспертизы арбуза, которым насмерть отравились москвички
Отмечается, что Роспотребнадзором ведётся плотная работа и сотрудничество со Следственным комитетом для установления виновных.
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В арбузах, которые изъяли из квартиры на Совхозной улице в Москве, где насмерть отравились 61-летняя женщина и её внучка, и из магазина "Магнит", обнаружены следы вещества для дезинсекции. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по столице.
"По результатам исследования арбузов из квартиры заболевших и из торгового предприятия "Магнит" обнаружены следы вещества для дезинсекции — уничтожения насекомых. Это вещество использовалось специализированной организацией для обработки помещений этого магазина", — говорится в релизе ведомства.
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Отмечается, что ведётся плотная работа и сотрудничество со Следственным комитетом для установления виновных.
Напомним, в Москве бабушка и внучка насмерть отравились, предположительно, арбузом из магазина. После случившегося "Магнит", где семья купила ягоду, был закрыт, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека". Роспотребнадзор пока не выявил связи между смертельным отравлением бабушки и внучки и состоянием их соседей, которых увезли в больницу с похожими симптомами. Состояние третьей пострадавшей, которая ела арбуз (матери девочки), тем временем стабилизировалось и оценивается как средней степени тяжести.
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