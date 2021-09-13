Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией

Россия возобновляет авиаперелёты с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией с 21 сентября. Об этом говорится в сообщении в официальном телеграм-канале Правительства России.

С того же дня возобновляются полёты в Турцию и Египет из аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.