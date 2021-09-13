Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией
Также разрешат полёты в Турцию и Египет из аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.
Фото © Pixabay
Россия возобновляет авиаперелёты с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией с 21 сентября. Об этом говорится в сообщении в официальном телеграм-канале Правительства России.
С того же дня возобновляются полёты в Турцию и Египет из аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.
А ранее стало известно, что также с 21 сентября Россия снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией, введённые из-за пандемии коронавируса. Воздушное сообщение будет восстановлено в полном объёме. Такое решение озвучил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
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