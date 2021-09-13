Зеленский смешал украинскую и английскую речь во время интервью журналисту из США. Видео © Twitter / Fareed Zakaria

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому журналисту Фариду Закарию на телеканале CNN и во время ответа смешал украинский и английский языки. Полная версия комментария политика опубликована в твиттере аналитика.

На вопросы об Афганистане или Донбассе Зеленский отвечал по-украински, а когда речь зашла о НАТО, то смешал украинский с английским языком.

"Я запитав very directly. I asked president Biden very directly, what about NATO, what about Ukraine in NATO? (Я задал вопрос напрямую. Я прямо спросил Байдена: что насчёт НАТО, что насчёт Украины в НАТО? — Прим. Лайфа)", — ответил президент Незалежной.