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"Я запитав very directly": Зеленский смешал украинский с английским в интервью журналисту из США

Это произошло, когда лидер Незалежной отвечал на вопрос о НАТО, хотя об Афганистане и Донбассе он говорил только на мове.

13 сентября, 12:46

Зеленский смешал украинскую и английскую речь во время интервью журналисту из США. Видео © Twitter / Fareed Zakaria

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому журналисту Фариду Закарию на телеканале CNN и во время ответа смешал украинский и английский языки. Полная версия комментария политика опубликована в твиттере аналитика.

На вопросы об Афганистане или Донбассе Зеленский отвечал по-украински, а когда речь зашла о НАТО, то смешал украинский с английским языком.

"Я запитав very directly. I asked president Biden very directly, what about NATO, what about Ukraine in NATO? (Я задал вопрос напрямую. Я прямо спросил Байдена: что насчёт НАТО, что насчёт Украины в НАТО? — Прим. Лайфа)", — ответил президент Незалежной.

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Напомним, Владимир Зеленский в ходе интервью заявил, что Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО, однако добавил, что данное решение не зависит полностью от Штатов. Всего же на обсуждение членства страны в альянсе с главой американской администрации у них ушло около 20–30 минут.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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