Доктор Мясников рассказал, какие прививки обязательны для взрослых и детей
Пациенты с удалённой селезёнкой в обязательном порядке должны привиться от пневмококка и менингококка, отметил медик.
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Россияне старше 60 лет и страдающие от хронических заболеваний в первую очередь должны быть привиты тремя видами вакцин: от гриппа, коронавирусной инфекции и пневмококка. Об этом сообщил известный врач и телеведущий Александр Мясников. Также медик призвал данную категорию граждан проверить необходимость ревакцинации от гепатита В.
"Дети должны быть привиты от гриппа и положенными по возрасту вакцинами", — добавил он в посте в своём телеграм-канале.
По словам Мясникова, беременным необходимо защитить себя вакциной от гриппа и столбняка. Также телеведущий подчеркнул, что люди с удалённой селезёнкой в обязательном порядке должны привиться от пневмококка и менингококка. В свою очередь, тем, кто носит слуховые протезы, показана вакцинация от пневмококка.
А ранее Мясников рассказал, о каких болезнях могут говорить боли в груди. Медик уточнил, что важно понимать характер боли. Если человек может точно сказать, где именно у него болит, то это явно не проблемы с сердцем.
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