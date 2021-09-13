Доктор Мясников рассказал, какие прививки обязательны для взрослых и детей

Россияне старше 60 лет и страдающие от хронических заболеваний в первую очередь должны быть привиты тремя видами вакцин: от гриппа, коронавирусной инфекции и пневмококка. Об этом сообщил известный врач и телеведущий Александр Мясников. Также медик призвал данную категорию граждан проверить необходимость ревакцинации от гепатита В.

"Дети должны быть привиты от гриппа и положенными по возрасту вакцинами", — добавил он в посте в своём телеграм-канале.

По словам Мясникова, беременным необходимо защитить себя вакциной от гриппа и столбняка. Также телеведущий подчеркнул, что люди с удалённой селезёнкой в обязательном порядке должны привиться от пневмококка и менингококка. В свою очередь, тем, кто носит слуховые протезы, показана вакцинация от пневмококка.