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Просочилась незаметно для грузчиков: Побег пропавшей из багажа в Домодедово собаки попал на видео

В авиакомпании S7, чьим рейсом должна была лететь Ева, заявили, что готовы предложить вознаграждение тому, кто её найдёт. Там добавили, что находятся на связи с хозяйкой хвостатой.

13 сентября, 12:27

Побег пропавшей из багажа в Домодедово собаки попал на видео. Видео © Пресс-служба Домодедово

Побег пропавшей из багажа в аэропорту Домодедово собаки по кличке Ева попал на видео. Ролик предоставила пресс-служба воздушной гавани. На кадрах видно, как питомец убежал в тот момент, когда происходила погрузка багажа. Сотрудники аэропорта были заняты вещами пассажиров, поэтому не заметили беглянку.

В пресс-службе авиакомпании S7 Airlines, рейсом которой и должна была лететь Ева, сообщили, что постоянно находятся на связи с хозяйкой собаки.

"Всё это время мы на связи с хозяйкой собаки, и вместе со службами аэропорта и кинологами наши сотрудники прилагают все усилия, чтобы найти потерявшегося питомца. Тем не менее с дополнительной помощью есть шанс отыскать собачку быстрее, и мы готовы предложить вознаграждение тому, кто её найдёт", — говорится в релизе, размещённом пресс-службой в телеграме.

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Сообщить об обнаружении Евы можно на горячую линию авиакомпании или в личные сообщения в аккаунтах в соцсетях.

Ранее Лайф писал, что в Домодедово третьи сутки не могут найти пропавшую из багажа собаку. Пёс должен был вместе с хозяевами улететь в Симферополь, но, как оказалось, на борт самолёта животное не попало. Сотрудники столичного аэропорта заявили, что при погрузке животное якобы вырвалось из переноски и куда-то убежало. На поиски Евы была брошена оперативная группа.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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