Побег пропавшей из багажа в Домодедово собаки попал на видео. Видео © Пресс-служба Домодедово

Побег пропавшей из багажа в аэропорту Домодедово собаки по кличке Ева попал на видео. Ролик предоставила пресс-служба воздушной гавани. На кадрах видно, как питомец убежал в тот момент, когда происходила погрузка багажа. Сотрудники аэропорта были заняты вещами пассажиров, поэтому не заметили беглянку.

В пресс-службе авиакомпании S7 Airlines, рейсом которой и должна была лететь Ева, сообщили, что постоянно находятся на связи с хозяйкой собаки.

"Всё это время мы на связи с хозяйкой собаки, и вместе со службами аэропорта и кинологами наши сотрудники прилагают все усилия, чтобы найти потерявшегося питомца. Тем не менее с дополнительной помощью есть шанс отыскать собачку быстрее, и мы готовы предложить вознаграждение тому, кто её найдёт", — говорится в релизе, размещённом пресс-службой в телеграме.

Сообщить об обнаружении Евы можно на горячую линию авиакомпании или в личные сообщения в аккаунтах в соцсетях.