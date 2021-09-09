К поиску пропавших школьниц в Красноярском крае подключили овчарку Гарса

Как пишет Mash Siberia , волонтёры вместе с овчаркой планируют прочесать все частные дома в посёлке Колесникова, в котором последний раз видели подростков. По сообщениям очевидцев, школьницы были в компании молодых людей.

Напомним, две 13-летние девочки из Лесосибирска пропали 7 сентября. Подростки не пришли в школу и перестали выходить на связь. При этом отмечалось, что школьниц видели в компании парней за городом. В региональной прокуратуре считают, что девочки могли сбежать из дома из-за конфликта с родителями.