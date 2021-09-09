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К поиску пропавших школьниц в Красноярском крае подключили овчарку Гарса

Собака прочешет всю деревню, в которой в последний раз видели подростков.

9 сентября, 09:13
<p>Фото © Mash Siberia</p>

Фото © Mash Siberia

К поиску пропавших школьниц в Красноярском крае подключили специально обученных животных. Помощь в нахождении девочек полицейским окажет пёс Гарс.

Как пишет Mash Siberia, волонтёры вместе с овчаркой планируют прочесать все частные дома в посёлке Колесникова, в котором последний раз видели подростков. По сообщениям очевидцев, школьницы были в компании молодых людей.

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Напомним, две 13-летние девочки из Лесосибирска пропали 7 сентября. Подростки не пришли в школу и перестали выходить на связь. При этом отмечалось, что школьниц видели в компании парней за городом. В региональной прокуратуре считают, что девочки могли сбежать из дома из-за конфликта с родителями.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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