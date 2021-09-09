Прокуратура назвала возможную причину побега пропавших под Красноярском школьниц

Две школьницы, пропавшие в Красноярском крае, могли сбежать из дома после конфликта с матерью одной из них. Как предполагают в региональной прокуратуре, девочки могли уехать в соседний посёлок к подруге.

"7 сентября 2021 года несовершеннолетние на автобусе уехали из Лесосибирска в посёлок Колесникова к своей подруге. В настоящее время местонахождение девочек не установлено, сегодня они были замечены в магазине в этой деревне, после чего скрылись. Предварительная причина ухода — конфликт с матерью одной из девочек", — рассказали в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что на профилактическом учёте родители и дети не состояли. Причём по факту пропажи школьниц заявлений в полицию не поступало. В ведомстве начали проверку.