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Прокуратура назвала возможную причину побега пропавших под Красноярском школьниц

Девочек видели полицейские и местные жители, но каждый раз им удавалось скрываться.

9 сентября, 08:08

Пропавшие Диана и Лена. Фото © Mash

Две школьницы, пропавшие в Красноярском крае, могли сбежать из дома после конфликта с матерью одной из них. Как предполагают в региональной прокуратуре, девочки могли уехать в соседний посёлок к подруге.

"7 сентября 2021 года несовершеннолетние на автобусе уехали из Лесосибирска в посёлок Колесникова к своей подруге. В настоящее время местонахождение девочек не установлено, сегодня они были замечены в магазине в этой деревне, после чего скрылись. Предварительная причина ухода — конфликт с матерью одной из девочек", — рассказали в ведомстве.

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В прокуратуре уточнили, что на профилактическом учёте родители и дети не состояли. Причём по факту пропажи школьниц заявлений в полицию не поступало. В ведомстве начали проверку.

Напомним, две 13-летние девочки из Лесосибирска пропали 7 сентября. Подростки не пришли в школу и перестали выходить на связь. При этом отмечалось, что школьниц видели в компании парней за городом.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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