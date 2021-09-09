Прокуратура назвала возможную причину побега пропавших под Красноярском школьниц
Девочек видели полицейские и местные жители, но каждый раз им удавалось скрываться.
Пропавшие Диана и Лена. Фото © Mash
Две школьницы, пропавшие в Красноярском крае, могли сбежать из дома после конфликта с матерью одной из них. Как предполагают в региональной прокуратуре, девочки могли уехать в соседний посёлок к подруге.
"7 сентября 2021 года несовершеннолетние на автобусе уехали из Лесосибирска в посёлок Колесникова к своей подруге. В настоящее время местонахождение девочек не установлено, сегодня они были замечены в магазине в этой деревне, после чего скрылись. Предварительная причина ухода — конфликт с матерью одной из девочек", — рассказали в ведомстве.
В прокуратуре уточнили, что на профилактическом учёте родители и дети не состояли. Причём по факту пропажи школьниц заявлений в полицию не поступало. В ведомстве начали проверку.
Напомним, две 13-летние девочки из Лесосибирска пропали 7 сентября. Подростки не пришли в школу и перестали выходить на связь. При этом отмечалось, что школьниц видели в компании парней за городом.
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