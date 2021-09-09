"Существо, даже не животное": Убийца школьниц в Кузбассе отказался ответить на вопрос о причине зверской расправы
Тела изнасилованных и задушенных девочек нашли в заброшенном доме 7 сентября, через день после исчезновения.
Убийца школьниц в Кузбассе отказался отвечать на вопросы журналистов. Видео © LIFE
Сегодня суд арестовал на два месяца 41-летнего Виктора Пестерникова, который несколько дней назад изнасиловал и жестоко убил двух десятилетних школьниц в городе Киселёвске Кемеровской области. В суде мужчина отказался отвечать на вопрос о причинах зверской расправы над девочками.
Он также не ответил журналистам, признаёт ли вину, и даже не поднял глаза, полностью игнорируя происходящее вокруг него.
Напомним, 7 сентября в городе Киселёвске Кемеровской области были найдены мёртвыми две 10-летние школьницы. Девочки ушли на учёбу утром 6 сентября и не вернулись домой. Последний раз их видели вместе с мужчиной в магазине — он набрал полную тележку разных вкусностей и увёл детей в неизвестном направлении. Подозреваемого задержали в течение суток. Мужчина признался, что изнасиловал и задушил школьниц, а тела оставил в заброшенном доме.
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