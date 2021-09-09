Сегодня суд арестовал на два месяца 41-летнего Виктора Пестерникова, который несколько дней назад изнасиловал и жестоко убил двух десятилетних школьниц в городе Киселёвске Кемеровской области. В суде мужчина отказался отвечать на вопрос о причинах зверской расправы над девочками.