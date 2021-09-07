Убийца школьниц в Кузбассе увёл за собой ещё и мальчика, но тот убежал домой
Как рассказала Лайфу мама ребёнка, накануне вечером её сын вернулся с газировкой и сухариками в руках, которые ему дал "дядя Витя". Девочек же искали всю ночь. Их тела нашли утром.
Мама спасшегося от кузбасского насильника мальчика рассказала подробности убийства девочек. Видео © LIFE
Мама мальчика, спасшегося от убийцы двух девочек в Киселёвске, рассказала Лайфу подробности рокового вечера. По словам женщины, Виктор П. сидел вместе с ребятами на заброшенных бетонных плитах, где местные школьники обустроили шалаш, и кормил вкусностями.
"Он с ними сидел, их кормил, принёс им газировки, всякие вкусняшки, потом говорит: "Пойдёмте ко мне в гости". Девчонки согласились и с ним пошли, а сын у меня убежал домой", — сказала женщина.
Когда сын оказался дома, в его руках были две бутылки газировки и две пачки сухариков, которые ему дал "дядя Витя". А на вопрос матери, там ли ещё сидит этот мужчина, мальчик заметил, что "он ушёл". Однако не уточнил, что девочки пошли вместе с ним. Женщина выбросила все "подарки".
Вечером 6 сентября она также слышала, как мама одной из девочек вместе с подругой отправилась искать ребёнка, крича дочь по имени. Это продолжалось до глубокой ночи, а около трёх утра появилась ориентировка. Причём изначально она была лишь на одну из потерявшихся школьниц, местные жители знали о двух ушедших с мужчиной девочках.
Ранее Лайф писал, что в городе Киселёвске пропали две школьницы. Девочки 2010 года рождения ушли на учёбу утром 6 сентября и не вернулись домой. Последний раз их видели вместе с неизвестным мужчиной в магазине. По словам продавцов, он набрал полную тележку разных вкусностей и увёл детей в неизвестном направлении. Как выяснил Лайф, этот мужчина в 2019-м вышел из тюрьмы, где отбывал срок по статье "Насильственные действия сексуального характера".
Правоохранители поймали подозреваемого на улице. По данным Лайфа, сопротивления при этом он не оказывал, плакал и сначала говорить не хотел. Позже мужчина признался, что изнасиловал и задушил школьниц. Тела детей уже нашли.
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