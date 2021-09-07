Убийца школьниц в Кузбассе увёл за собой ещё и мальчика, но тот убежал домой

Как рассказала Лайфу мама ребёнка, накануне вечером её сын вернулся с газировкой и сухариками в руках, которые ему дал "дядя Витя". Девочек же искали всю ночь. Их тела нашли утром.