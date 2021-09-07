Пропавших в Кузбассе девочек нашли убитыми
Мужчина, с которым их видели в последний раз, признался, что изнасиловал и задушил школьниц.
Фото © ГУ МВД РФ по Кемеровской области
Мужчина, с которым ушли две пропавшие в городе Киселёвске Кемеровской области девочки, признался в их убийстве. Как сообщил источник Лайфа, тела школьниц уже нашли.
Подозреваемый сам сознался в преступлении — он изнасиловал девочек и задушил. Место убийства тоже показал сам. Сейчас его везут на допрос.
Ранее Лайф писал, что в городе Киселёвске пропали две школьницы. Девочки 2010 года рождения ушли на учёбу утром 6 сентября и не вернулись домой. Последний раз их видели вместе с неизвестным мужчиной в магазине. По словам продавцов, мужчина набрал полную тележку разных вкусностей и увёл детей в неизвестном направлении.
Как выяснил Лайф, по предварительным данным, неизвестный мужчина — Виктор П. 1980 года рождения. В 2019 году он вышел из тюрьмы, где отбывал срок по статье "Насильственные действия сексуального характера".
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