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Пропавших в Кузбассе девочек нашли убитыми

Мужчина, с которым их видели в последний раз, признался, что изнасиловал и задушил школьниц.

7 сентября, 07:43
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Фото © ГУ МВД РФ по Кемеровской области

Мужчина, с которым ушли две пропавшие в городе Киселёвске Кемеровской области девочки, признался в их убийстве. Как сообщил источник Лайфа, тела школьниц уже нашли.

Подозреваемый сам сознался в преступлении — он изнасиловал девочек и задушил. Место убийства тоже показал сам. Сейчас его везут на допрос.

Мужчину, с которым ушли пропавшие в Кузбассе девочки, самого искали летом

Мужчину, с которым ушли пропавшие в Кузбассе девочки, самого искали летом

Ранее Лайф писал, что в городе Киселёвске пропали две школьницы. Девочки 2010 года рождения ушли на учёбу утром 6 сентября и не вернулись домой. Последний раз их видели вместе с неизвестным мужчиной в магазине. По словам продавцов, мужчина набрал полную тележку разных вкусностей и увёл детей в неизвестном направлении.

Как выяснил Лайф, по предварительным данным, неизвестный мужчина — Виктор П. 1980 года рождения. В 2019 году он вышел из тюрьмы, где отбывал срок по статье "Насильственные действия сексуального характера".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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