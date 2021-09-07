Пропавших в Кузбассе девочек нашли убитыми

Мужчина, с которым ушли две пропавшие в городе Киселёвске Кемеровской области девочки, признался в их убийстве. Как сообщил источник Лайфа, тела школьниц уже нашли.

Подозреваемый сам сознался в преступлении — он изнасиловал девочек и задушил. Место убийства тоже показал сам. Сейчас его везут на допрос.

Ранее Лайф писал, что в городе Киселёвске пропали две школьницы. Девочки 2010 года рождения ушли на учёбу утром 6 сентября и не вернулись домой. Последний раз их видели вместе с неизвестным мужчиной в магазине. По словам продавцов, мужчина набрал полную тележку разных вкусностей и увёл детей в неизвестном направлении.