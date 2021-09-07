НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Отсидел 10 лет: Лайф узнал личность мужчины, с которым ушли пропавшие в Кузбассе девочки

В 2019 году он вышел из тюрьмы, где отбывал срок за насильственные действия сексуального характера.

7 сентября, 05:54

Пропавшие в Кузбассе девочки ушли из магазина с неизвестным мужчиной. Видео © Соцсети

Двух десятилетних школьниц, которые пропали в городе Киселёвске Кемеровской области, видели в одном из магазинов с неизвестным мужчиной. После этого камера видеонаблюдения сняла, как он уводит несовершеннолетних в неизвестном направлении с большим чёрным пакетом.

По словам продавцов, мужчина набрал полную тележку разных вкусностей. Сейчас продолжается поисковая операция, в которой участвуют правоохранители с собаками. Как выяснил Лайф, по предварительным данным, неизвестный мужчина — Виктор П. 1980 года рождения. В 2019 году он вышел из тюрьмы, где отбывал срок по статье "Насильственные действия сексуального характера". Сейчас его местонахождение устанавливается.

В Кузбассе пропали две десятилетние школьницы

В Кузбассе пропали две десятилетние школьницы

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту исчезновения школьниц. По данным СК, родители обратились в правоохранительные органы, когда их дети не вернулись из школы 6 сентября. Сейчас устанавливается круг общения девочек, проверяются адреса знакомых, одноклассников и близких родственников.

Ранее Лайф рассказывал, что в Барнауле 11-летний мальчик исчез после школьной линейки 1 сентября. На данный момент парня ещё не нашли.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1