Пропавшие в Кузбассе девочки ушли из магазина с неизвестным мужчиной. Видео © Соцсети

Двух десятилетних школьниц, которые пропали в городе Киселёвске Кемеровской области, видели в одном из магазинов с неизвестным мужчиной. После этого камера видеонаблюдения сняла, как он уводит несовершеннолетних в неизвестном направлении с большим чёрным пакетом.

По словам продавцов, мужчина набрал полную тележку разных вкусностей. Сейчас продолжается поисковая операция, в которой участвуют правоохранители с собаками. Как выяснил Лайф, по предварительным данным, неизвестный мужчина — Виктор П. 1980 года рождения. В 2019 году он вышел из тюрьмы, где отбывал срок по статье "Насильственные действия сексуального характера". Сейчас его местонахождение устанавливается.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту исчезновения школьниц. По данным СК, родители обратились в правоохранительные органы, когда их дети не вернулись из школы 6 сентября. Сейчас устанавливается круг общения девочек, проверяются адреса знакомых, одноклассников и близких родственников.