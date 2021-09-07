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В ФМБА рассказали о возможных свойствах антиковидного лекарства "Мир-19"

Однако для точного определения функций препарата нужны дополнительные клинические исследования.

7 сентября, 05:17
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Антиковидный препарат "Мир-19" может быть эффективен для ранней постконтактной профилактики вируса. Об этом рассказала начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) доктор медицинских наук Дарья Крючко.

"Исходя из механизма действия препарата и полученных нами предварительных результатов, он должен быть эффективен в качестве ранней постконтактной профилактики", — приводит её слова РИА "Новости".

Однако для точного определения возможных функций лекарства нужны дополнительные клинические исследования, заметила Крючко.

"Препарат абсолютно уникальный, аналогов нет": Учёный рассказал об антиковидном лекарстве "Мир-19"

"Препарат абсолютно уникальный, аналогов нет": Учёный рассказал об антиковидном лекарстве "Мир-19"

Напомним, препарат "Мир-19" будет назначаться для профилактики или лечения коронавирусной инфекции через ингаляционное или интраназальное введение. Он находится на завершающем этапе второй фазы клинических исследований.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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