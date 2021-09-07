В ФМБА рассказали о возможных свойствах антиковидного лекарства "Мир-19"

Антиковидный препарат "Мир-19" может быть эффективен для ранней постконтактной профилактики вируса. Об этом рассказала начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) доктор медицинских наук Дарья Крючко.

"Исходя из механизма действия препарата и полученных нами предварительных результатов, он должен быть эффективен в качестве ранней постконтактной профилактики", — приводит её слова РИА "Новости".

Однако для точного определения возможных функций лекарства нужны дополнительные клинические исследования, заметила Крючко.