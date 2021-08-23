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    В ФМБА завершают клинические испытания антиковидного лекарства "Мир-19"

    Оно будет назначаться для профилактики или лечения коронавирусной инфекции через ингаляционное или интраназальное введение.

    23 августа, 11:20
    <p>Фото © Pixabay</p>

    Фото © Pixabay

    Новое антиковидное лекарство "Мир-19" находится на завершающем этапе второй фазы клинических исследований. Лекарство разрабатывает российское Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), а в сентябре компания планирует представить в Минздрав отчёт, чтобы открыть вопрос о регистрации препарата.

    "Препарат "Мир-19" представлен, он заканчивает вторую фазу клинических исследований. В настоящее время его получили уже около 160 пациентов", — сообщила глава агентства Вероника Скворцова в интервью телеканалу "Россия 24".

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    Препарат будет назначаться для профилактики или лечения коронавирусной инфекции через ингаляционное или интраназальное введение. Ранее Скворцова уточняла, что препарат безопасен и не влияет на человеческий геном или иммунитет. Лекарство прекращает репликацию вируса, предотвращает тяжелейшие формы развития инфекции, а также пневмониты и острые респираторные дистресс-синдромы, возникшие на её фоне.

    Ранее Лайф сообщал о начале исследований в ФМБА препарата "Мир-19", который нацелен только на конкретные участки генома вируса и не влияет на геном людей, потому что эти участки в геноме человека отсутствуют.

    Авторы
    Ирина Мусина
    Ирина Мусина

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