В ФМБА завершают клинические испытания антиковидного лекарства "Мир-19"
Оно будет назначаться для профилактики или лечения коронавирусной инфекции через ингаляционное или интраназальное введение.
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Новое антиковидное лекарство "Мир-19" находится на завершающем этапе второй фазы клинических исследований. Лекарство разрабатывает российское Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), а в сентябре компания планирует представить в Минздрав отчёт, чтобы открыть вопрос о регистрации препарата.
"Препарат "Мир-19" представлен, он заканчивает вторую фазу клинических исследований. В настоящее время его получили уже около 160 пациентов", — сообщила глава агентства Вероника Скворцова в интервью телеканалу "Россия 24".
Препарат будет назначаться для профилактики или лечения коронавирусной инфекции через ингаляционное или интраназальное введение. Ранее Скворцова уточняла, что препарат безопасен и не влияет на человеческий геном или иммунитет. Лекарство прекращает репликацию вируса, предотвращает тяжелейшие формы развития инфекции, а также пневмониты и острые респираторные дистресс-синдромы, возникшие на её фоне.
Ранее Лайф сообщал о начале исследований в ФМБА препарата "Мир-19", который нацелен только на конкретные участки генома вируса и не влияет на геном людей, потому что эти участки в геноме человека отсутствуют.
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