В ФМБА завершают клинические испытания антиковидного лекарства "Мир-19"

Новое антиковидное лекарство "Мир-19" находится на завершающем этапе второй фазы клинических исследований. Лекарство разрабатывает российское Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), а в сентябре компания планирует представить в Минздрав отчёт, чтобы открыть вопрос о регистрации препарата.

"Препарат "Мир-19" представлен, он заканчивает вторую фазу клинических исследований. В настоящее время его получили уже около 160 пациентов", — сообщила глава агентства Вероника Скворцова в интервью телеканалу "Россия 24".

Препарат будет назначаться для профилактики или лечения коронавирусной инфекции через ингаляционное или интраназальное введение. Ранее Скворцова уточняла, что препарат безопасен и не влияет на человеческий геном или иммунитет. Лекарство прекращает репликацию вируса, предотвращает тяжелейшие формы развития инфекции, а также пневмониты и острые респираторные дистресс-синдромы, возникшие на её фоне.