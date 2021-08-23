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    "Почерневшая кожа и швы": Ухаживавший за МакSим волонтёр рассказал о рубцах на её теле после ИВЛ и ЭКМО

    Именно на костюме этого добровольца артистка расписалась. Он решил раскрыть правду о состоянии звезды.

    23 августа, 09:18
    <p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/CLq50b5pf5z/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instagram/maksimartist</a></p>

    Фото © Instagram/maksimartist

    Волонтёр Леонид, который помогал Максим восстанавливаться после реанимации, рассказал о состоянии артистки и отметил, что не сразу узнал её из-за крайнего истощения и слабости.

    "Когда Марину перевели из реанимации в обычную палату, мы стали её навещать. Она, конечно, была крайне истощённая, слабая: как будто человек работал на каменоломне последние годы. Там, где ставили капельницы, всё было перевязано, забинтовано. Разрезы на теле, куда вставляли трубки аппаратов ИВЛ и ЭКМО, зашиты, а сама кожа как будто почерневшая, в пятнах", — рассказал волонтёр в беседе с журналом Starhit.ru.

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    По его словам, девушка была одновременно растерянной после пережитого и радостной от осознания того, что она жива. Он отметил, что Максим очень соскучилась по дочкам и мечтала поскорее их увидеть. Певица провела в обездвиженном состоянии несколько месяцев и попросила Леонида помочь ей начать ходить.

    Когда волонтёры поняли, что лечение Максим продолжит уже дома, под наблюдением медиков и специалистов-реабилитологов, они устроили ей сюрприз — пришли в ярких расписанных тайвеках, поздравили и предложили певице написать песню о её "втором рождении", на что та ответила согласием, но после того, как окончательно придёт в себя.

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    Напомним, певицу Максим госпитализировали после концерта в Казани в середине июня, где она выступала с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а поражение лёгких было уже 80%. 3 августа стало известно, что Максим уже самостоятельно дышит через кислородную маску. Через несколько дней певицу выписали из госпиталя.

    Авторы
    Ирина Мусина
    Ирина Мусина

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