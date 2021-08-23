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    После беспорядков на матче "Ниццы" и "Марселя" задержали трёх подростков

    Встреча не будет доиграна, так как марсельцы отказались возвращаться на поле. Теперь команде грозит техническое поражение.

    23 августа, 08:58

    Фото © ТАСС / Sportimage / PA Images

    После беспорядков на матче третьего тура чемпионата Франции по футболу между "Ниццей" и "Марселем" полиция задержала трёх несовершеннолетних. Об этом передаёт телеканал BFM.

    Сообщается, что подростков доставили в отделение полиции, но затем передали родителям. О возможном наказании для задержанных информации не поступало.

    Инцидент произошёл накануне на стадионе "Альянц Ривьера" в Ницце. Фанаты хозяев ещё в первом тайме начали бросать в игроков соперника бутылки и другие предметы. На 75-й минуте полузащитник "Марселя" Димитри Пайет схватил одну из бутылок и кинул её обратно на трибуны.

    Появились фотографии повреждений игроков "Марселя" после драки с фанатами "Ниццы"

    Появились фотографии повреждений игроков "Марселя" после драки с фанатами "Ниццы"

    Это привело болельщиков в негодование, и они начали выбегать на поле. Некоторые футболисты "Марселя" бросились им навстречу, чтобы защитить Пайета. В результате обе команды ушли в раздевалку при счёте 1:0 в пользу "Ниццы".

    После паузы встреча была продолжена, но игроки "Марселя" отказались выходить на поле. Президент клуба Пабло Лонгория заявил, что команда решила не возвращаться в игру, потому что "безопасность футболистов не была гарантирована". Теперь "Марселю" грозит техническое поражение — 0:3.

    Авторы
    Роман Фейгин
    Роман Фейгин

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