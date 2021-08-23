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    Трое молодых хоккеистов насмерть разбились в аварии в Канаде

    Автомобиль, в котором находились спортсмены, на скорости вылетел с трассы и врезался в дерево.

    23 августа, 02:53
    <p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/OkotoksOilers/status/1429570007365656577" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Okotoks Oilers</a></p>

    Фото © Twitter / Okotoks Oilers

    Трое канадских хоккеистов погибли в аварии в канадском городе Суррей, провинция Британская Колумбия. Их автомобиль на скорости вылетел с дороги и врезался в дерево.

    В результате ДТП скончались 16-летние Ронин Шарма и Калеб Раймер, а также 17-летний Паркер Магнуссон. Они выступали в различных молодёжных хоккейных лигах. Раймер при этом был задрафтован клубом Западной хоккейной лиги "Эдмонтон Ойл Кингз".

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    "Хочу выразить глубочайшие соболезнования от имени всей организации семьям Калеба Раймера, Ронина Шармы и Паркера Магнуссона. Калеб был молодым человеком с блестящим будущим как на льду, так и за его пределами. Он был отличным товарищем по команде и отличным другом", — говорится в заявлении гендиректора клуба Кирта Хилла.

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    Авторы
    Иван Косицын
    Иван Косицын

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