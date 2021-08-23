Трое молодых хоккеистов насмерть разбились в аварии в Канаде

Трое канадских хоккеистов погибли в аварии в канадском городе Суррей, провинция Британская Колумбия. Их автомобиль на скорости вылетел с дороги и врезался в дерево.

В результате ДТП скончались 16-летние Ронин Шарма и Калеб Раймер, а также 17-летний Паркер Магнуссон. Они выступали в различных молодёжных хоккейных лигах. Раймер при этом был задрафтован клубом Западной хоккейной лиги "Эдмонтон Ойл Кингз".

"Хочу выразить глубочайшие соболезнования от имени всей организации семьям Калеба Раймера, Ронина Шармы и Паркера Магнуссона. Калеб был молодым человеком с блестящим будущим как на льду, так и за его пределами. Он был отличным товарищем по команде и отличным другом", — говорится в заявлении гендиректора клуба Кирта Хилла.