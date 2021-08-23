Трое молодых хоккеистов насмерть разбились в аварии в Канаде
Автомобиль, в котором находились спортсмены, на скорости вылетел с трассы и врезался в дерево.
Фото © Twitter / Okotoks Oilers
Трое канадских хоккеистов погибли в аварии в канадском городе Суррей, провинция Британская Колумбия. Их автомобиль на скорости вылетел с дороги и врезался в дерево.
В результате ДТП скончались 16-летние Ронин Шарма и Калеб Раймер, а также 17-летний Паркер Магнуссон. Они выступали в различных молодёжных хоккейных лигах. Раймер при этом был задрафтован клубом Западной хоккейной лиги "Эдмонтон Ойл Кингз".
"Хочу выразить глубочайшие соболезнования от имени всей организации семьям Калеба Раймера, Ронина Шармы и Паркера Магнуссона. Калеб был молодым человеком с блестящим будущим как на льду, так и за его пределами. Он был отличным товарищем по команде и отличным другом", — говорится в заявлении гендиректора клуба Кирта Хилла.
Ранее Лайф рассказывал, что 20-летняя фигуристка Екатерина Александровская была найдена мёртвой в Москве 18 июля 2020 года. По предварительной информации, она выпала из окна шестого этажа.
Комментариев: 0