"Его последним ужином был кусок "Киевского": Американский актёр-великан Игорь Вовковинский умер в возрасте 38 лет
Рост мужчины составлял 234,5 см, он был занесён в Книгу рекордов Гиннесса.
Фото © Facebook / Svetlana Vovkovinska
Американский актёр украинского происхождения Игорь Вовковинский скончался в возрасте 38 лет в Рочестере (США). Артист ушёл из жизни в минувшую пятницу, 20 августа. Об этом сообщила его мать Светлана Вовковинская.
На своей странице в "Фейсбуке" женщина рассказала, что Игорь умер в больнице от заболевания сердца. Помимо матери рядом с Вовковинским до самого конца был родной брат.
"Его последним ужином был кусок "Киевского" торта и "Фанта", — отметила мать актёра.
Отметим, что Вовковинский являлся одним из самых известных людей Рочестера. Мужчина родился 18 сентября 1982 года в городе Бар Винницкой области. В 1989 году вместе с матерью и старшим братом он уехал в США ради лечения.
Став популярным, Вовковинский выступал как "большой сторонник Барака Обамы" в ходе предвыборной кампании 2012 года. Мировая слава пришла к мужчине после того, как в 2013 году он вынес на сцену Евровидения украинскую певицу Злату Огневич. Рост Вовковинского составлял 234,5 см, он был занесён в Книгу рекордов Гиннесса, а также признан самым высоким жителем США.
Также добавим, что несколько раз Игорь появлялся на экранах в качестве актёра. В частности, он снялся в комедии "Безбрачная неделя", а также в "Шоу доктора Оза".
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