Американский актёр украинского происхождения Игорь Вовковинский скончался в возрасте 38 лет в Рочестере (США). Артист ушёл из жизни в минувшую пятницу, 20 августа. Об этом сообщила его мать Светлана Вовковинская.

На своей странице в "Фейсбуке" женщина рассказала, что Игорь умер в больнице от заболевания сердца. Помимо матери рядом с Вовковинским до самого конца был родной брат.

"Его последним ужином был кусок "Киевского" торта и "Фанта", — отметила мать актёра.

Отметим, что Вовковинский являлся одним из самых известных людей Рочестера. Мужчина родился 18 сентября 1982 года в городе Бар Винницкой области. В 1989 году вместе с матерью и старшим братом он уехал в США ради лечения.

Став популярным, Вовковинский выступал как "большой сторонник Барака Обамы" в ходе предвыборной кампании 2012 года. Мировая слава пришла к мужчине после того, как в 2013 году он вынес на сцену Евровидения украинскую певицу Злату Огневич. Рост Вовковинского составлял 234,5 см, он был занесён в Книгу рекордов Гиннесса, а также признан самым высоким жителем США.