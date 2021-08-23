Стало известно о расколе в Евросоюзе из-за приёма афганских беженцев

В Евросоюзе нет консенсуса по приёму беженцев из Афганистана. Об этом заявил Янез Янша, премьер-министр Словении, которая сейчас возглавляет Совет стран ЕС. По мнению политика, каждый член сообщества должен решать вопрос самостоятельно.

Ранее Янша заявил, что ЕС не станет открывать для эвакуации афганцев гуманитарный коридор. Премьер Словении призвал их бороться за свою страну и отметил, что нельзя допустить повторения ошибки 2015 года, когда Евросоюз стал без ограничений принимать мигрантов из Сирии. В ответ глава Европарламента Давид Сассоли заявил, что не только Словения решает, как будет действовать ЕС в ситуации с афганскими беженцами.

"Вообще говоря, государства – члены ЕС должны решать, хотят ли они получить новую волну миграции или нет. В настоящее время нет ни консенсуса, ни квалифицированного большинства, ни большинства в целом, чтобы это сделать", — написал Янша в "Твиттере".

Ранее в Европарламенте заявили, что почти половине населения Афганистана требуется гуманитарная помощь.

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