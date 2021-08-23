При взрыве и пожаре на нефтедобывающей платформе в Мексике пострадало пять человек
Их с ожогами доставили в больницу. Причины инцидента установит внутреннее расследование компании.
Фото © Соцсети
Мексиканская нефтегазовая корпорация Pemex заявила, что взяла под контроль пожар на нефтедобывающей платформе в Мексиканском заливе, и сообщила, что в результате происшествия пострадало пять человек.
"Pemex сообщает, что около 16:30 взяла под контроль пожар на платформе E-Ku-A2 производственного комплекса Ku-Maloob-Zaap, расположенного в зоне Кампече", — уточнили представители компании в "Твиттере".
В Pemex отметили, что причины инцидента определит внутреннее расследование. Пострадавшие получили ожоги, они сейчас находятся в больнице. О погибших в результате ЧП информации не поступало.
Напомним, ранее сообщалось, что на нефтедобывающей платформе компании Pemex прогремел взрыв, за ним последовал пожар. На видео с места событий был виден столб чёрного дыма, поднимающийся в небо.
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