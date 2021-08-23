На нефтедобывающей платформе в Мексике прогремел взрыв. Видео © Twitter / codigoveracruz

На нефтедобывающей платформе мексиканской компании Pemex прогремел взрыв, за ним последовал пожар. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Codigo Veracruz.

По данным СМИ, инцидент произошёл на платформе Ku-Alpha в нефтеносном районе Кампече в Мексиканском заливе.

"Сообщается, что инцидент произошёл в центре распределения газа и нефти на другие нефтяные объекты. Пока не известно, есть ли жертвы", — пишет издание.