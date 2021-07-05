Мощный пожар близ нефтеплатформы в Каспийском море засняли со спутника

В азербайджанском секторе Каспийского моря ликвидировали пожар вблизи нефтедобывающей платформы "Умид". МЧС страны приступило к расследованию инцидента, точная причина и обстоятельства которого до сих пор не известны.

"В МЧС в течение дня не поступало информации о каких-либо чрезвычайных происшествиях на нефтяной инфраструктуре или промышленных объектах в море. Тем не менее в настоящее время совместно со специалистами соответствующих структур проводится расследование в связи с пожаром, запечатлённым на видеокадрах", — говорится в сообщении.

Тем временем Минэкологии Азербайджана начало проверку версии о том, что инцидент вызван извержением грязевого вулкана. Однако стоит отметить, что, по словам местных специалистов, в Каспийском море есть грязевой вулкан Сабаил, который также находится на юге, где и произошло ЧП, но в другом районе.

"Но это не то место, где произошёл взрыв", — приводит "Sputnik Азербайджан слова представителя Национальной академии наук республики Адиля Алиева.

Также в соцсетях появился снимок ЧП со спутника, на которым видно яркое пятно пожара посреди Каспийского моря.