Мощный взрыв прогремел вблизи нефтедобывающей платформы в Азербайджане. Видео © Соцсети

В азербайджанском секторе Каспийского моря прогремел мощный взрыв. Пользователи соцсетей сообщили, что после этого загорелась нефтедобывающая платформа "Умид".

Вместе с тем официального подтверждения о ЧП на промышленном объекте пока нет. В Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) сообщили, что на её морских платформах аварий не было.

"На наших морских платформах никаких аварий не происходило. Они продолжают работать в штатном режиме", — приводит ТАСС сообщение компании.

Также представитель SOCAR Ибрагим Ахмедов заявил, что инцидент на самом деле является извержением грязевого вулкана, однако впоследствии он удалил сообщение. По мнению ряда экспертов, взрыв мог произойти не на платформе, а на одном из танкеров.