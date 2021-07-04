В Госдуме предложили компенсировать россиянам расходы на ЖКХ

По оценке парламентария, есть два варианта осуществления инициативы. Первый вариант подразумевает упрощение меры соцподдержки и введение прямых выплат гражданам за ЖКХ из федерального бюджета. Второй вариант — снижение тарифов региональными властями.

"Если за счёт федерального бюджета просто снизить тарифы, потом энергетики придут доказывать правительству свои выпадающие доходы, это будет проще и понятнее. Они должны будут бюджету обосновать. Не людям, с которых они сейчас собирают средства и которые не разбираются, куда уходят деньги. А вот правительство будет строго смотреть за этим", — объяснил Ионин в разговоре с Ura.ru.