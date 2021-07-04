Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 июля 2021, 21:43

В Госдуме предложили компенсировать россиянам расходы на ЖКХ

По мнению депутата, стоит либо напрямую платить населению, либо снизить тарифы.

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Ионин заявил о возможности компенсировать расходы россиян на оплату жилищно-коммунальных услуг из федерального бюджета.

По оценке парламентария, есть два варианта осуществления инициативы. Первый вариант подразумевает упрощение меры соцподдержки и введение прямых выплат гражданам за ЖКХ из федерального бюджета. Второй вариант — снижение тарифов региональными властями.

"Если за счёт федерального бюджета просто снизить тарифы, потом энергетики придут доказывать правительству свои выпадающие доходы, это будет проще и понятнее. Они должны будут бюджету обосновать. Не людям, с которых они сейчас собирают средства и которые не разбираются, куда уходят деньги. А вот правительство будет строго смотреть за этим", — объяснил Ионин в разговоре с Ura.ru.

СК начал проверку после жалобы Путину на завышенные тарифы ЖКХ в Тюменской области
СК начал проверку после жалобы Путину на завышенные тарифы ЖКХ в Тюменской области

Ранее президент России Владимир Путин ужаснулся, увидев видео с чёрной водой в некоторых новостройках в Пскове, и пообещал местным жителям помочь в решении данной проблемы. Российский лидер отметил, что наверняка этот вопрос требует дополнительных денежных ресурсов.

BannerImage
Алексей Дёмин
  • Новости
  • Госдума
  • ЖКХ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar